Il mio segreto per avere unghie e mani perfette

Puntualmente ci disperiamo perché le nostre mani non sono come vorremmo, belle, morbide, setose e con unghie lunghe e dure come marmo. Oggi parliamo appunto della cura delle unghie e delle mani a livello elementare, quindi partendo proprio dalla scelta della crema mani.

Avere unghie sane e mani perfette e idratate è possibile anche in questa stagione di freddo pungente, e per riuscirci è sufficiente scegliere la crema mani giusta, quella che si sposa perfettamente con le proprie esigenze e preferenze sensoriali.

Qui vi mostro alcune mie alleate alle quali affido la cura delle unghie e delle mie mani:

Kiko Intensive Hand Cream (5.90€): Nutriente e idratante assicura mani immediatamente morbide, vellutate e protette anche dopo il lavaggio, e anche le cuticole ricevono la loro dose di coccole e attenzioni.

Kirei Crema Mani Olio di Oliva e Aloe Vera (13.90€): Questa è la mia alleata ricca di oli naturali e burri vegetali che la rendono perfetta anche per un trattamento urto utilizzandola come impacco notturno, il risultato sono mani perfette e unghie più forti.

L’Erbolario Crema per le Mani & per le Unghie (9.50€): Una formulazione ricca di attivi e vitamine che protegge le mani da freddo evitando screpolature e arrossamenti, agendo direttamente anche sulle unghie, idratandole e rendendole sempre più lisce e compatte.

Bottega Verde Crema al Pepe Rosa (11.99€): Adoro letteralmente questa crema principalmente per la profumazione paradisiaca e stuzzicante che avvolge le mie mani dopo ogni utilizzo. Contiene estratti di Pepe rosa e Vaniglia che proteggono e nutrono la pelle mentre la fragranza vivace e briosa fa bene all’umore.

Skin Labo Crema Mani Nutriente Morbidezza Sublime (39.90€): E’ un emulsione leggera, soffice e vellutata che si assorbe velocemente donando idratazione e protezione grazie all’azione del Burro di Karitè e Latte di Asina.

