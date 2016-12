SOS regali: idee last-minute

Dicembre è un mese frenetico, specialmente prima dell’inizio delle feste: ecco perché, tra un impegno e l’altro, non è raro ricordarsi solo a pochi giorni da Natale qualche regalo ancora mancante.

In questi casi niente panico! Piuttosto che arrovellarsi il cervello nel tentativo di pensare ad una qualche soluzione, meglio avere le idee chiare grazie alle numerose idee regalo last-minute che potete trovare con facilità.

Il mondo del beauty e del make-up, si sa, offre infinite alternative tra cui scegliere, sia per lui che per lei. Se quello di cui siete alla ricerca è un regalo per la vostra migliore amica, optate per un cofanetto viso e occhi come quello Girl-A-Rama di Benefit Cosmetics, in versione natalizia. Tra i vari ombretti, mascara, primer e rossetti al suo interno, chi lo riceverà ne rimarrà certamente entusiasta.

Che si tratti di vostra madre, vostra sorella o una vostra collega, altro regalo sempre apprezzato è un buon trattamento viso o una crema riparatrice. Se siete amanti delle edizioni di Natale il kit di TonyMoly per viso, mani e labbra potrebbe essere la vostra soluzione; se invece preferite una maschera che agisca sia con azione riparatrice che come base trucco puntate la Maschera Gel alle cellule staminali di rosa di Peter Thomas Roth; infine, se state cercando una crema notte che aiuti la pelle a riprendersi dalla frenesia quotidiana, l’Advanced Night Repair di Estée Lauder è ciò che fa per voi.

Se il vostro SOS regali è per il vostro fidanzato, non temete: anche qui le proposte beauty sono numerose. Potete scegliere tra uno dei profumi cult della stagione, come Boss Bottled di Hugo Boss, rendendolo più personale con un vostro messaggio sul flacone, grazie all’esclusiva dello shop online di Sephora.

Altre idee da uomo? Ci pensa Babyliss a venirvi incontro con il rasoio elettrico X10 waterproof, una delle ultime novità con svariate multifunzioni, tra cui la possibilità di usarlo anche sotto la doccia grazie all’innovativa impermeabilità.

Insomma, niente paura, le soluzioni giuste sono sempre dietro l’angolo: e voi avete trovato il vostro regalo last-minute?