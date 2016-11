Aloe Vera nei cosmetici: proprietà e benefici

Sono tantissimi oggi i prodotti in commercio formulati con Aloe Vera, per tutte le categorie. Ma quali sono i benefici di questa pianta tanto famosa e tanto osannata dagli esperti della bellezza?

L’Aloe Vera è una pianta appartenente alla famiglia delle Aloeaceae che presenta foglie a ciuffo lunghe 40-60 cm e che predilige climi caldi e secchi. La parte più importante è il gel, contenuto all’interno delle foglie, il quale presenta moltissime proprietà oltre che terapeutiche, anche cosmetiche. Sono stati gli antichi egizi i primi ad utilizzare questo ingrediente nella cosmesi e possiamo oggi, col senno di poi, ringraziarli di cuore per la loro intuizione e per averci offerto un valido aiuto nella cura della nostra pelle.

L’Aloe Vera infatti, è un vero elisir di nutrienti benefici per quest’ultima, fra cui minerali, amminoacidi e vitamine che contribuiscono ad apportare proprietà calmanti, idratanti, antiossidanti e lenitive! Possiamo decidere di bere l’Aloe Vera, usufruendo della sua straordinaria azione detox, oppure di applicarla sulla nostra pelle mediante prodotti cosmetici e make up.

Vi ho proposto tre gruppi di prodotti (a mio parere i migliori) presenti sul mercato, per tre zone diverse del corpo: viso, corpo e capelli.

Iniziamo da quelli per il viso. L’Aloe Vera vanta proprietà stimolanti e restringenti, ed è per questo utile a prevenire l’invecchiamento e ad alleviare le rughe grazie alla presenza della vitamina C e E che, unite agli oligoelementi antiossidanti contrasta i radicali liberi; inoltre stimola la sintesi di collagene ed elastina, aumentando il contenuto di collagene solubile nella pelle e si rivela particolarmente utile alle pelli acneiche e seborroiche grazie alla presenta di polisaccaridi e derivati dell’antracene che garantiscono un’attività antivirale, batteriostatica e antimicotica.

Applicata sul corpo, l’Aloe Vera apporta nutrimento e idratazione in quanto ha una straordinaria capacità di penetrare fino agli strati più profondi del derma, permettendo all’acqua e ad altri agenti idratanti di arrivare fino all’ultimo dei vari strati di pelle, sede di produzione delle nuove cellule, stimolando così la rigenerazione. Ottima anche da utilizzare dopo la depilazione o l’esposizione al sole.

Non dimentichiamoci poi dei capelli! L’Aloe Vera protegge il cuoio capelluto dalla forfora e dalla calvizie e contribuisce a rendere il capello lucente e sano, oltre che a favorirne la crescita! Grazie alla sua azione cheratolitica infatti, questo speciale ingrediente aiuta ad eliminare il sebo prodotto dal cuoio capelluto ed in tal modo i capelli crescono più rapidamente. Se volete usarlo come balsamo (ed è ottimo!) non dovrete far altro che massaggiare il gel sui capelli e lasciare in posa per una trentina di minuti, quindi risciacquare.

L’Aloe Vera è un ingrediente dalle mille proprietà, dai mille usi e dai mille benefici! Utilizzarlo quotidianamente in svariati modi può rivelarsi una vera svolta per il benessere del nostro organismo interno ed esterno! Inoltre, la sua economicità la rende perfetta sia come ingrediente dei cosmetici presenti in profumeria sia come rimedio naturale fai-da-te!