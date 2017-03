Perché non fare un regalo il giorno della Festa del Papà

Nelle 24 ore precedenti la Festa del Papà, non fatevi prendere dall’ansia di prestazione, rinunciate a un regalo e siate sinceri con voi stessi (e con lui soprattutto), comunicandogli, invece, il vostro amore e la gratitudine per il suo supporto a 360°, in modi alternativi.

La pensa così il Dr. Jonathan Fader, lo spicologo che ha lanciato una provocazione in video per la rivista Business Insider, «un’idea rivoluzionaria» la definisce. Di fronte a una telecamera ha spiegato che l’unica cosa che un padre desidera davvero è “validation”, ovvero sentirsi un papà e ascoltare le vostre motivazioni per cui lo considerate il migliore. Dateci delle ragioni per non essere d’accordo!

In quest’ottica, evitate allora di comprare l’ENNESIMA CRAVATTA allo scadere della Festa, NON LA VUOLE. Piuttosto concentratevi su qualcosa che dimostri che vi siete presi del tempo per scegliere, che sia su misura per lui. Tanto, poco conta che il suo regalo arrivi dopo il 19 marzo. La Festa del Papà è TUTTI I GIORNI DELL’ANNO e lui non ve ne vorrà se gli direte solo “ti voglio bene, il tuo regalo arriverà!“

-SE STAVATE PENSANDO DI COMPRARGLI UN PROFUMO QUALSIASI PER ANDARE SUL SICURO, NON FATELO. Cercando con più calma potrete trovare quella fragranza originale che porta un messaggio con sé, che racchiude un ricordo di una vostra scappatella insieme senza la mamma, un weekend in barca a vela, o una lunga nuotata sotto il sole caldo dell’estate. I profumi Acqua dell’Elba ispirati a quest’isola incantata hanno questa nobile missione. Scegliendo quello che riesce al meglio a evocare le sensazioni che avete condiviso con il papà quella volta indimenticabile che siete fuggiti insieme, altrove, lasciandovi alle spalle la routine quotidiana, lascerete il segno.











- SE È PROPRIO LA CRAVATTA PER ARRICCHIRE LA SUA COLLEZIONE CHE VOLEVATE REGALARGLI, RINUNCIATE. Piuttosto passate in rassegna mentalmente le sue passioni e scegliere qualcosa che le rievochi, anche con un po’ di ironia. Ama la musica rock? Puntate sulla t-shirt della sua band preferita. È tifoso di calcio? Trovate la divisa originale della sua squadra del cuore. Il sorriso che riuscirete a fargli comparire sul viso sarà il regalo che ricorderà per sempre.

-IL PAPÀ È UN INTENDITORE DI VINI? NON COMPRATEGLI UN CRU PREGIATO, SORPRENDETELO CON UN’ESPERIENZA DI WINE TASTING A DUE. La Strada del Vino organizza degustazioni e suggerisce visite nelle zone vinicole della Toscana Etrusca, incluse Birbona e l’Isola D’Elba, terra di passiti, come l’aleatico detto vino di meditazione. E con l’aiuto di qualche sorsetto riuscirete a dirgli cose che non immaginate quanto lo renderanno felice.

-È APPASSIONATO DI FOTOGRAFIA E DI OUTDOOR. NO, NON PENSAVAMO AL SOLITO OBIETTIVO EXTRA LONG MA A UN DRONE, per il papà tecnologico da lasciare a bocca aperta. Su Parrot.com ne trovate di ultima generazione, come il BE-BOP FPV con una funzione follow-me per seguire il pilota ovunque! Ha un’autonomia di volo di 25 minuti, può essere comandato via wi-fi da smartphone e tablet e ha una videocamera in Full HD.

-UN’IDEA FAI DA TE CHE SE PUR NON LO SORPRENDERÀ LO CONQUISTERÀ è una foto in cornice di voi due insieme o un photo book con i vostri momenti a due più memorabili. Ma appunto, per selezionare le foto migliori ci vuole tempo….