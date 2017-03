Papà, all you need is rock!

Ci sono uomini che definiamo cool anche solo a guardarli passeggiare per strada. Quegli uomini che sono sicuri nei loro abiti comfort, spesso e volentieri dall’allure un po’ stropicciata.

Uno stile alla Rufus Humphrey di Gossip Girl, il cool daddy di Dan e Jenny, per intenderci. Di quei papà che hanno una gioventù che tengono qualche volta segreta, vuoi per qualche look o taglio di capelli di cui si vergognano o perché erano costantemente circondati da belle ragazze a cui facevano girare la testa. Uomini che adesso, per quanto cool possano essere nonostante il passare degli anni, sono prima di tutto dei papà, che danno consigli, e magari adorano preparare i waffles ai loro figli.

Se vostro padre è un po’ come Rufus, con la camicia a quadri e il taglio di capelli sempre all’ultimo grido, ecco… probabilmente è (o è stato) un tipo rock. Come i celebri Mick Jagger, Paul McCartney, Lenny Kravitz, Chris Martin e Billy Ray Cyrus, o i novelli (e un po’ inaspettati) alla Adam Levine.

E soprattutto, se rientra in una (o più) di queste sette categorie che vi stiamo per elencare, allora si merita un regalo all’insegna del rock’n’roll.

- Ha sicuramente una giacca di pelle nell’armadio. Della serie la moda passa ma lo stile rock resta: chiodo, All Stars, camicia in flanella a quadri, t-shirt bucate ad arte e jeans morbidi.

- Ogni tanto racconta un aneddoto della sua gioventù. Per esempio: quando andava a prendere la sua futura moglie in moto per una cena o una giornata al mare, o quando con i suoi amici partecipava a qualche festival o concerto, senza dire niente ai genitori.

- Sa suonare almeno uno strumento. Si sarà trovato a strimpellare una chitarra o a battere il ritmo con la batteria, in un garage, con qualche amico.

- Diventa più indulgente di altri papà se il figlio fa una bravata. Perché lui è il primo ad averlo fatto da giovane e intuisce, ancora prima di averne la conferma, che è successo qualcosa.

- Se il figlio ha bevuto un bicchierino di troppo, ha consigli efficaci. Non si arrabbia (o almeno, non lo da troppo a vedere) e suggerisce qualche chicca per stare subito meglio post-hangover.

- Al figlio piace farsi vedere in giro con lui. Non si vergogna se viene “avvistato” da qualche parte insieme al padre, anzi, spesso e volentieri ama averlo come +1 per bere un aperitivo o per andare al cinema a guardare un film.

- Il profumo che indossa è figo, e spesso il figlio glielo “ruba”. A tal proposito non c’è occasione migliore della Festa del papà per regalargliene uno dall’allure rock, che gli piacerà sicuramente. Come This is Him! di Zadig & Voltaire, sexy e sofisticato. Anche le donne ne vanno matte!