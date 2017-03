Festa del Papà: idee regalo beauty e fashion

Come per ogni ricorrenza che si rispetti, anche in occasione della Festa del Papà, la sfera beauty offre un ventaglio di idee regalo profumate sempre utili, come ad esempio cosmetici adatti all’utilizzo quotidiano nonchè accessori di alta classe.

Compagno di vita, marito o padre che sia, sono sempre di più gli uomini che amano prendersi cura di sè e del proprio aspetto. Per celebrare al meglio i nostri eroi, il 19 marzo, ecco dunque alcune proposte regalo tra le quali poter scegliere:

Le fragranze artistiche più virili

Con le fragranze selettive provenienti dalla profumeria d’autore, regalare un’emozione o un viaggio sensoriale all’uomo di casa sarà davvero semplice. Tra le novità spiccano:

Francesca Dell’Oro – Envoutant (francescadelloro.it) Come dice anche il nome, è una fragranza davvero affascinante ed ipnotica, uno scrigno olfattivo di seduzione. Viaggia verso le lontane e sontuose terre dell’Oriente, stupendo per l’intensità dei suoi accordi composti da note di Oud, Patchouli e Zafferano. Di grande charm, il cuore-gioiello della fragranza racchiude un intreccio di assolute di rosa, Gelsomino Sambac e Osmanthus. Nel fondo, radici divine e impronte animali.

Bullfrog – Secret Potion N1 (store.womostore.com) Una pozione segreta ispirata alla clandestinità degli speakeasy anni ’20. Un cocktail olfattivo confidenziale ed estremamente elaborato, che imprigiona in un flacone le attività lecite come le barberie che clandestinamente nascondevano alcolici nel retro bar, in quel periodo vietati. L’aroma del rhum, l’avvolgente calore del whiskey, l’illegalità dell’ assenzio, l’evocazione della pelle invecchiata e il fumo della pipa sono le evocazioni più riconoscibili del profumo, quelle che più risaltano, ma la formula originale resta segreta.

Cosmetici selettivi per lui

Perfetti per un utilizzo quotidiano ma raffinati nelle formulazioni, i cosmetici selettivi di Apot.care (apotcare.com) si distinguono per qualità, innovazione e ricerca costante dell’eccellenza. La prima linea di dermo-cosmesi di origine oftalmica del brand utilizza infatti numerosi principi attivi di grande efficacia. Uno fra questi è la crema viso Pro-collagen day treatment for men, una soluzione dermocosmetica per il giorno unica nel suo genere, per riconquistare rapidamente una pelle luminosa, elastica, idratata e ringiovanita. Questa nuova fonte di trattamento bioenergetico rivitalizza i fibroblasti maturi e riattiva il collagene I e III, nonchè la sintesi dell’elastina in modo veloce e sostenibile. In sole due settimane la pelle riacquista tonicità, le rughe profonde spariscono e l’idratazione cutanea viene ripristinata.

Per l’uomo che ama prendersi cura della propria barba

Tra i prodotti must-have per la cura della barba, l’esclusività la fa da padrona a casa come in salone. Ecco i kit uomo più hot del momento:

Berry’s London Barbershop (brelil.it) Propone una linea di prodotti che permette di curare e nutrire tutti i tipi di barba, dalla quella più corta fino alla barba lunga hipster style, senza ovviamente dimenticare i baffi. Il primo step per una beard routine perfetta prevede una pulizia profonda ed accurata pulizia viso e, con il detergente antibatterico al Tea Tree Oil Beard Soap, la barba risulterà più fresca, morbida e lucente. Per effettuare una rasatura di precisione c’è invece il Gel per pelli delicate indicato per definire basette e pizzetti. Specifici per nutrire barba e baffi durante le varie fasi di crescita, il brand propone Beard Balm, Beard Oil e Beard & Moustache Wax indicati per mantenere lucida, nutrita e disciplinata ogni tipo di barba.

Bullfrog (womostore.com – bullfrogbarbershop.com) Tante le novità cosmetiche che il marchio ha creato per ogni uomo. Classico, raffinato, dandy o contemporaneo che sia, nei saloni Womo e Bullfrog, ogni uomo avrà infatti non soltanto la garanzia di un luogo accogliente dove poter beneficiare di una barba a regola d’arte ma anche di un intero store all’interno del quale acquistare i più innovativi prodotti per il grooming e per la cura dei capelli da utilizzare a casa, come per esempio la nuova Brillantina Lucida Super Fissante a base d’acqua ma dalla tenuta strong per look definiti e impeccabili per tutto il giorno. Ideale da utilizzare insieme alla Spazzola Rettangolare realizzata in Italia, in pregiato legno di frassino testa di moro, con supporto antistatico in gomma naturale, per effettuare una spazzolata morbida e piacevole che non strappa, elettrizza o danneggia i capelli. Un altro prodotto perfetto per la beauty routine maschile è la Crema Multifunzione SPF 30, un’emulsione con fattore di protezione solare creata per proteggere la pelle, specialmente quella tatuata, dall’aggressione dei raggi UV, dalla perdita di elasticità e dalla disidratazione. Perfetta anche per chi non ha tatuaggi ma desidera comunque proteggere la pelle del viso e del corpo.

The Personal Barber (thepersonalbarber.com) La prima beauty box completamente dedicata all’uomo all’interno della quale ogni mese vengono selezionati i migliori prodotti per la rasatura e la cura delle barbe folte. L’abbonamento costa solamente 24,00 sterline (circa 26 euro), una cifra irrisoria calcolando che i cosmetici e gli accessori in essa contenuti superano di gran lunga il costo del cofanetto.

Idee regalo fashion per uomo

Piccolo, maneggevole, elegante e personalizzabile, il portafoglio di Trame (instagram.com/trame_online) è una vera chicca. Puoi scegliere il tessuto che preferisci e cambiare il colore delle iniziali. Le sue dimensione ridotte lo collocano nella hit parade degli accessori comodi, da portare in tasca in ogni occasione, dalle più eleganti alle più informali. In vendita su Instagram.

Buona Festa del Papà a tutti e a presto con un nuovo articolo dalla vostra beauty reporter e fashion blogger tr3ndygirl by Pamela Soluri