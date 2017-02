San Valentino 2017: cofanetti profumo per lei e per lui

Il giorno degli innamorati è vicino e come ogni anno, la classica domanda che si ripete è “quale regalo di San Valentino per lei e per lui ?”. Scegliere un dono per il proprio compagno o fidanzato non è semplice anche perché la scelta non deve mai essere banale. Quindi, dopo aver scartato i classici è il momento di concentrare la propria attenzione su qualcosa di utile e diverso. Un esempio: il profumo.Regalare un profumo non è solamente scegliere una fragranza per un proprio amico o per il proprio partner, ma dimostrare all’altro che lo si conosce a tal punto da riuscire a convertire l’essenza della persona in un prodotto olfattivo.

Il profumo, tra i regali di San Valentino, è uno di quelli che più dimostra l’amore e la stima dell’altro.

COFANETTO NARCICO RODRIGUEZ FOR HER E FOR HIM