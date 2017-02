Regali San Valentino uomo: 4 idee (beauty) che lo stupiranno

Ecco la mia beauty wishlist: 4 idee per un San Valentino indimenticabile!

1) PROFUMO D’AMORE: qualcuno penserà che sia un regalo scontato, ma ci sono profumi e profumi! Quelli di Silvera Profumi sono, per l’esattezza, fragranze d’autore: a pochi passi dall’Ara Pacis, a Roma, una profumeria artistica, una piccolissima boutique dedicata ai nasi indipendenti dove poter scovare veri tesori liquidi. Per San Valentino 2017 regalatevi un’esperienza olfattiva unica da Silvera Profumi d’Autore e scegliete la vostra essenza. Se non vi trovate a Roma, li trovate in vendita da Mad Zone a Milano e potete anche ordinarli on line contattando il concept store.

2) COCCOLE PLUS: la vita frenetica non fa sconti a nessuno, perciò per la festa degli innamorati regalate coccole a entrambi. Non tutti gli uomini apprezzano, gli “irrequieti” come li chiamo io, si annoiano dopo un po’. E allora per i veri intenditori, consiglio una seduta rilassante in un luogo vicinissimo alla città eppure fuori dal mondo. Direttamente sul mare a pochi minuti da Roma trovate Victoria Regeneration Spa. Per i “frettolosi”, invece, sempre a Roma, il “Love Box Queen Klara, lo speciale massaggio al cioccolato per due al Queen Klara Benessere, un centro benessere speciale di recentissima apertura che mette (finalmente) a disposizione anche un’osteopata che ti rimette in vita. Il tuo lui ti ringrazierà di certo! A Milano e in tante altre città italiane QC Terme è sempre una garanzia: se regalate un buono, potrete sfruttarlo quando vorrete.

3) BARBA TIME – I barber shop sono di moda più che mai e da quando mio marito l’ha scoperto, ha finalmente capito perché siamo disposti ad aspettare ore per un trattamento ai capelli: i nuovi (e super vintage) barber shop only for man regalano un’ora di coccola alla barba indimenticabile. Lunga (meglio) o corta che sia, il vostro lui uscirà rilassato, appagato, profumato e con una barba morbidissima tutta da accarezzare. A Roma vi consiglio Skilio Barber Shop, a Milano Bullfrog.

4) ANCORA BARBA: e se il vostro lui è proprio un patito, scegliete i prodotti per la cura della barba di #barbaitaliana: speciale la “Pozione da barba Caronte” che promette miracoli grazie ai suoi ingredienti speciali: caffeina, acido ialuronico, bisabololo, menta piperita e pantenolo dalle alte proprietà stimolanti, ringiovanenti, tonificanti e lenitive con azione rimpolpante, intensificante e a tutto volume o la Spazzola Solengo 24h (per veri intenditori): il plus per chi vuole tenere ordinata la barba e i baffi ad ogni ora del giorno, realizzata a mano da maestri artigiani italiani; con setole in cinghiale, disponibile in legno di faggio o frassino.

Che ne dite? Trovato il regalo che pensate possa fare al caso del vostro lui?

Buon San Valentino!