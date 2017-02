La top 10 dei gesti eleganti che ti aspetti da lui

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -















Se lo conoscete da poco, o da tanto non fa differenza. Un uomo elegante nello stile e nei modi conquista sempre. Perché il fascino del comportamento cortese è intramontabile. È quello che distingue un gentleman dagli altri. Nella nostra top ten abbiamo raccolto i gesti che fanno la differenza in un uomo.

1.Vi supporta sempre, soprattutto in pubblico mostrando di essere dalla vostra parte e non farebbe mai nulla per sminuirvi agli occhi degli altri. Non dispensa solo likes, i complimenti non ha paura di farli di persona.

2. Vi ascolta, chiede come state, non parla solo di sé e soprattutto spegna il cellulare se siete e cena insieme. È capace di dedicarvi la sua attenzione al 100% e questo gli permette di mettersi in totale sintonia con voi.

3. È attento si vostri gusti e ai vostri bisogni. È un uomo che nota le piccole cose, le archivia mentalmente per sorprendervi con i fatti. Conosce i vostri fiori preferiti, guarda con voi il film che amate, fa quei piccoli lavoretti in casa prima che voi li notiate.

4. Ad ogni appuntamento, che sia il primo o l’ennesimo di un lungo matrimonio, lui è il manifesto della cura maschile. Sempre impeccabilmente vestito e profumato. È un segno di rispetto verso di voi. La fragranza che sceglie è la quintessenza di questa attitudine. Come for him narciso rodriguez bleu noir, dalla mascolinità discreta e raffinata, incarnata da accordi caldi alla noce moscata a cardamomo che avvolgono un cuore seducente di muschio stemperato da note legnose e maschili di cedro blu ed ebano nero.

5. Durante una cena si preoccupa di allontanare da voi la candela che è sul tavolo, vi indica il gradino se prendete le scale, ogni volta che attraversate la strada lui è dal lato dove arrivano le auto, vi cede la giacca se tira un alito di vento. È un gentleman che nel cuore ha il codice d’onore di un cavaliere, farebbe di tutto per proteggere la sua donna.

6. Vi avvicina la sedia per aiutarvi a sedere, vi bacia la mano, vi fa attraversare l’uscio in braccio, vi tende il soprabito per aiutarvi a indossarlo, vi apre la portiera se state entrando in auto, la galanteria è il suo stato mentale. Non vi deluderà mai. Per lui voi siete come un fiore delicato da trattare con grazia.

7. Se siete in giro a fare shopping insieme compra per voi l’abito che tanto desiderate. Non quello che piace a lui ma quello che rende felice voi. Perché sa che un regalo inatteso vi può dare gioia.

8. Non si vanta di essere educato e gentile. Lo è e lo dimostra con i fatti. Le sue azioni hanno sempre un obiettivo che va oltre il suo interesse personale, del tipo tengono la porta o danno la precedenza a chiunque, a prescindere dal sesso.

9. Risponde sempre alle mail, ai messaggi, ai what’s up di chiunque, non solo ai vostri. Nelle sue vene scorre sangue cortese.

10. Fa la prima mossa per togliere gli altri dall’imbarazzo, in qualsiasi situazione. Come offrirsi di pagare, sempre, in una cena a due o tra amici.