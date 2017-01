Una fragranza unica, un tocco di classe invisibile

Natale è dietro l’angolo, con l’albero, la sue atmosfera magica e le serate in compagnia di amici e familiari. E voi, avete già fatto tutti i regali o siete alla ricerca di un regalo di natale per il vostro fidanzato e non sapete proprio cosa scegliere? Non è mai facile trovare il regalo perfetto per stupire il “lui” della vostra vita, ma che ne dite di una fragranza potente e ricercata?

Voglio parlarvi della mia scoperta di questi giorni, l’ultimo profumo in casa Paco Rabanne, una fragranza intensa e profonda, che rende l’insieme ancora più irresistibile!

Ma anche l’occhio vuole la sua parte, e grazie al restyling della confezione il profumo acquisisce un look ancora più curioso del solito.

Una fragranza maschile, orientale e legnosa, con delle note di fondo calde e sensuali. Le note di testa sono Mandarino Rosso e Cannella; le note di cuore sono Tabacco e Mirra; le note di base sono Patchouli e Fava Tonka.

Ho avuto modo di testarlo già su me stesso in questo ultimo periodo e vi posso dire che lo considero perfetto sia per un regalo di Natale ma anche per altre occasioni, per dare un tocco di classe in più a chi lo riceve. Posso garantirvi che verrà sicuramente apprezzato, e darà un tocco di gold alle vostre vacanze natalizie, continuando a coccolarvi anche nella vita di tutti i giorni, al ritorno dal periodo delle feste.

Una fragranza unica che non ha eguali nel suo genere! Lo consiglio a tutti voi, provatelo e non tornerete più indietro! Fatemi sapere cosa ne pensate!