Golden car

Ladri e auto, un rapporto stretto che spesso il cinema ha messo al centro di trame così intricate da non offrire grossa differenza tra protagonista umano e mezzo di trasporto. Che sarebbe James Bond senza la sua Aston Martin o Batman senza la batmobile? Ma c’è un film che, più di altri, mette al centro dell’intricata trama proprio delle auto utilizzate dai ladri in questione per rubare lingotti d’oro. Si tratta di The Italian Job, una pellicola del 2003, remake di un film omonimo del ’69 con protagonista il grande Michael Caine. La versione più moderna vede un pool di attori talentuosi e davvero niente male: dal cattivo Edward Norton al buono della situazione, Marc Whalberg più la bellissima Charlize Theron. Protagonisti assoluti sono però dei lingotti d’oro, una montagna di lingotti prima rubati a Venezia e poi a Los Angeles dalla banda. Caricati proprio su tre auto di medie dimensioni ma molto trendy.

La trama non la sveliamo nel completo invitandovi a guardare il film, ma segnaliamo che tutti gli elementi principali della pellicola vengono riproposti da Paco Rabanne e dalle sue fragranze 1 Million e Lady Million: il fascino sensuale e misterioso di due ladri, lingotti d’oro come bottino (e come flacone bling bling per i profumi) e l’oro, come colore sinonimo di opulenza.

Immaginate, come in una sorta di sillogismo, che l’oro si trasferisca al mezzo di trasporto: all’auto. Immaginate un’auto tutta d’oro, per la precisione una Fiat 500, personalizzata da Paco Rabanne e da Garage Italia Customs, la società di customizzazione messa in pista, tra gli altri, da Lapo Elkann. Immaginate adesso che quest’auto possa diventare vostra… semplicemente recandovi in profumeria. Dal 1 al 31 dicembre 2016, infatti, acquistando una fragranza delle linee 1 Million o Lady Million, ci si può registratare sul sito www.millioncaveau.it e aspettare l’estrazione del 31 gennaio.

Nel frattempo, però, per placare la curiosità, la Fiat 500, realizzata in un unico esemplare, sarà esposta a Milano in via Dante proprio all’interno del Million Caveau, per trovarlo, basterà seguire le luci di Natale che illumineranno il centro da via Mercanti a via Dante.