Al tuo lui, regala un profumo

Oggetto del desiderio o accessorio beauty sempre gradito, il profumo è uno dei prodotti più venduti nel mondo della cosmetica maschile. Piace perché le sue note olfattive danno personalità a chi li indossa, una specie di firma distintiva che rende indimenticabili.

C’è chi si sente più sicuro indossando un profumo. Chi si sente più spavaldo o sexy. Chi più sportivo e vivace. E chi, invece, più tenebroso e misterioso. Il carattere lo dettano le note olfattive: gli agrumi per esempio danno la sensazione di freschezza, le note legnose o speziate danno invece un senso di sensualità e mistero.

Regalare un profumo potrebbe essere quindi una gradita sorpresa per chi la riceve. Ovvio, solo se quel profumo sarà di suo gradimento. La domanda di rito, a questo punto è: come fare ad azzeccare il profumo giusto da regalare ad un uomo i cui gusti non sono ancora così conosciuti?

Ecco: innanzitutto analizzare la personalità. Puntare su profumi leggeri, agrumati se l’uomo in questione ha un approccio positivo, allegro e vivace. Se invece è più tenebroso e un po’ dandy, puntare su fragranze con note speziate, legnose e muschiate. Nel dubbio, una fragranza sportiva ma con un pizzico di sensualità.

For him bleu noir di Narciso Rodríguez, è per esempio, una fragranza maschile fresca e pungente dalla scia intensa e di carattere. Al tempo stesso è enigmatico e seducente.

L’omonimo stilista, Narciso Rodríguez, ne parla così: “Volevo creare una fragranza che proponesse all’uomo contemporaneo un nuovo modo di essere sexy. Il risultato è un profumo misterioso e travolgente oltre che luminoso, essenziale e singolare. L’irresistibile cuore di muschio si circonda di note fresche e eleganti per dar vita a una composizione estremamente moderna. Le qualità che amo di più in questa fragranza sono la sua straordinaria unicità e profonda sensualità. E diventa più sublime e irresistibile col passar delle ore”.

Tra le altre note che ruotano intorno al muschio, firma inconfondibile dello stilista, ci sono quelle speziate di cardamomo e noce moscata e le seducenti note legnose di cedro blu dell’Atlante ed ebano nero.