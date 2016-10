Con quell’attitude un po’ così

Sono sicuri della loro bellezza, anche se non convenzionale, e piacciono proprio per la loro attitude da gentleman rock. Noi, ma non solo, questi uomini amiamo definirli in una parola: gli stropicciati. In genere sono artisti, con i riccioli o i capelli scompigliati e quell’aria un po’ dannata. Ne è un esempio il neo Premio Nobel per la Letteratura Bob Dylan che ha fatto del suo viso spigoloso e della sua chioma folta un manifesto di sex symbol. Insieme a lui Keith Richards e Mick Jagger dei Rolling Stones, Bruce Springsteen, Lou Reed e Morrissey, cantautori che non solo hanno ispirato intere generazioni con la loro musica dalle parole pungenti ma che hanno anche dato vita al fenomeno dell’uomo shabby, vestito con jeans, maglietta e blazer e con una bellezza che le donne si ricordano, eccome.

COSA RUBARE DAL GUARDAROBA DI LUI >>

Grazie a loro il fenomeno: dalle cotte anni ’90 Damon Albarn dei Blur e Liam Gallagher degli Oasis, a quelle 2.0 Adam Levine dei Maroon 5 e Paolo Nutini. Anche gli italiani hanno lasciato il segno: Manuel Agnelli degli Afterhours, Francesco Bianconi dei Baustelle, o ancora Boosta dei Subsonica.

Tutti loro, come i ragazzi che ricordano il loro stile, sono sempre andati (e andranno ancora per molto tempo) di moda. Il perché è semplice: sono attraenti nel loro essere stropicciati, la loro attitude è davvero sexy, sono tenebrosi al punto giusto e amano vestire in modo stiloso ma casual.

Noi abbiamo raccolto nella gallery i più cool e se li dovessimo descrivere con una scia profumata odorerebbe di incenso speziato, pompelmo, vaniglia e incenso con un cuore di sandalo. Come l’eau de parfum This is Him! di Zadig & Voltaire, il brand francese che strizza l’occhio a questo stile selvaggio, un po’ vagabondo, chic e insieme disinvolto. Insomma adatto a chi ha uno spirito libero e un’attitude rock come lo stesso Tristan Casara, alias The Avener, il dj che ha firmato la colonna sonora della campagna Zadig&Voltaire, you belong.

Perché a tutte – chi ieri, chi oggi e chi domani – è capitato (o capiterà) di appartenere a uno “stropicciato”.