Cosa rubare dal guardaroba di lui

I ragazzi un po’ stropicciati piacciono. Vuoi perché i “bad boys” sono sempre andati di moda, vuoi perché la loro attitude è davvero sexy. Del resto chi, siate oneste, non ha mai guardato anche solo per un attimo il Jamie Hince/Mark Ronson della situazione, a una festa o passeggiando per strada?

La risposta a questa attrazione viene spontanea (lo dico per esperienza, sono una fan del tipo di uomo stropicciato): sono tenebrosi, dall’aria un po’ maledetta anche se magari sono i più tranquilli al mondo, e attirano l’attenzione delle donne per molti motivi come il loro stile rilassato, il modo di vestire casual e sì, anche l’aria un po’ disinteressata.



Non c’è da stupirsi infatti di chi, con al suo fianco un tipo di uomo così, non ama rubargli qualcosa dall’armadio. O dal beauty case. Nella lista delle cosa a cui una donna può attingere dal guardaroba di un uomo c’è, come apripista, il blazer nero dalle linee pulite ma rockettare, seguito da una t-shirt bianca o una felpa perché cozy.

Poi ci sono le donne che non escono di casa senza accessori. Purtroppo le scarpe a un uomo non si possono rubare, ma una cintura o una fedora sì. Infine c’è il profumo, che mai come in questo momento genderless va di moda unisex sulla pelle sia di lui che di lei.

Zadig & Voltaire è rimasto tradizionalista e ne ha creati due differenti, This is Her! e This is Him!, con i packaging all’apparenza infranti ma che, una volta uniti, diventano un tutt’uno. Prima di uscire provate a indossate il suo, maschile e sensuale, con note agrumate e speziate e nel fondo una scia di legno di sandalo. Vi farà letteralente impazzire e il vostro look ringrazierà.

