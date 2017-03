Tra battaglie vinte, conquiste sociali e sfide ancora aperte, che sia la mamma, la fidanzata, la sorella, una collega o un’amica, non c’è donna che non ami ricevere un dono o un cadeaux profumato in occasione della Festa della Donna.

Non solo mimose: Cosa regalare l’8 marzo per celebrare la donna in modo originale? Sebbene la mimosa – fiore simbolo della Giornata internazionale della donna, sia un pensiero tanto colorato quanto allegro e molto gradito, è pur sempre destinato a sfiorire. Un’idea alternativa ed originale? Accompagnare i tradizionali bouquet con un profumo etereo e iper-femminile. Tante le proposte provenienti dal mondo della profumeria di nicchia, scopriamole insieme:

Simone Andreoli – Sentosa: Un concentrato di passione estrema, una liquida metafora olfattiva che veste la pelle di armoniche presenze tattili incarnate perfettamente da effluvi caldi e sensuali che portano la mente a rivivere i flashblack di corpi intrecciati sopra lenzuola di seta, nell’intimità à deux di una suite privata custode di sospiri, sguardi intriganti e poi silenzi carezzevoli lunghi una notte di insonne veglia, mentre l’oblìo raggiunge la beatitudine dello spirito. Una provocazione dei sensi, un’incitazione al piacere di lasciare esplodere i desideri, i segreti e le ossessioni più intime.

Note Olfattive: Ambra grigia, Sandalo, Legno di Cerdo, Vaniglia, Labdano

Jehanne Rigaud – Imperial Poudré: Una fragranza sensuale e maliziosa che evoca l’epoca barocca ispirandosi alla donna rococò avvolta da una nuvola di cipria con la quale amava imbellettarsi il viso al fine di ottenere un incarnato d’alabastro, sinonimo di vera bellezza. La nota talcata dal sentore mandorlato attirava l’attenzione ed il profumo raffinato di questa polvere preziosa lasciava una scia di vaniglia ed eliotropio di grande eleganza.

Note di testa: Ylang Ylang, Iris, Vaniglia Bourbon

Note di cuore: Mandorla, Note talcate e fiorite

Note di fondo: Musk, Eliotropio, Gelsomino, Rosa

Blancheide – Musc: La vera essenza del più puro e sublime muschio bianco. Cristallino e luminoso è il cuore pulsante di una piramide olfattiva dalle linee morbide, accentate da toni soffici e accordi ovattati. Passionale ed in continua oscillazione tra freschezza e calore, crea un’alchimia straordinaria sulla pelle. Fatato si sprigiona nell’aria come eteree note poudrè.

Note di testa: Mughetto, Bergamotto e Mandarino

Note di cuore: Iris fiorentino e Violetta di Parma

Note di fondo: Eliotropio, Musk e Vaniglia del Madagascar

Etat Libre d’Orange – Attaquer le soleil Marquis De Sade: Un jus rivoluzionario come colui a cui è ispirato – il Marchese de Sade, un uomo che disdegnò le norme sociali e pretese il diritto alla libertà sfrenata. Si sarebbe perfino scagliato contro il sole pur di abbattere le barriere che gli impedivano di avverare i propri desideri! Intriso di una potente forza di suggestione, è un invito a non accettare mai nessun compromesso, superare il conformismo ed essere sè stessi, sempre.

Note Olfattive: Cisto e Ambra

Robert Piguet – Oud Divin: Un sillage alchemico dall’effetto ipnotico, emana un’attrazione sconcertante che provoca dipendenza. Narra un racconto di bramosia e desiderio

Note di testa: Grani di caffè

Note di cuore: Oud Piguet, Assoluta di fava tonka

Note di fondo: Patchouly d’Indonesia, Vetiver di Haiti

Byredo – Blanche: Una fragranza semplice nella struttura ma estrema nel carattere: Evoca l’inizio del giorno in cui la luce del primo mattino filtra attraverso le tende di lino leggero. E’ una ventata di aria fresca, è la purezza delle lenzuola fresche di bucato e stese ad asciugare al sole, è la traduzione del colore bianco che denota purezza, trasparenza, leggerezza e candore.

Note di testa: Rosa bianca, Pepe rosa e Aldeidi

Note di cuore: Viola, Neroli, Peonia

Note di base: Legno chiaro, Legno di sandalo e Muschio

Byredo – Inflorescence: La forza e la bellezza della fioritura nel suo momento culminante. Vero e proprio tripudio di fresca dolcezza, evoca l’eterna rinascita della natura. Il risultato è una passeggiata attraverso pergolati selvatici di rose rampicanti completamente sbocciate, intervallate da inebrianti note mielate, lussuoreggianti e impetuose.

Note Olfattive: Petali di Rosa, Fresia Rosa, Magnolia, Mughetto, Gelsomino

Francesca Dell’Oro – White Plumage: Lieve come una piuma e sospeso tra note dolci e pulite, White Plumage è un profumo ricco di ricordi del cuore e dolci memorie che avvolgono come una coccola. Intreccia note lattee, fiori candidi, volute impalpabili e muschi bianchi, soffici come un fiocco di cotone, impalpabili come una nuvola.

Note olfattive: Incenso, Ginepro, Fiori bianchi, Grani di caffè, Legno di Aloe, Crema di latte, Legni dolci e Muschio bianco.

Francesca Dell’Oro – Fleurdenya: Una sinfonia neoromantica soave: fiorito all’ennesima potenza, ruba l’aroma narcotico ad un giardino in pieno sboccio. Ricorda le raffinate creazioni dei primi del ‘900, quando i profumi non seguivano le mode. Il segreto della sua bellezza è nascosto tra i petali dei fiori che dominano la formula. In bilico tra modernità ed eleganza retrò è dedicato ad una donna dall’allure da vera femme fatale, ammaliante e carnale.

Note olfattive: Bergamotto, Bois de rose, Narciso, Gardenia, Gelsomino assoluta, Giglio, Ylang ylang, Tiaré, Fiore d’arancio, Benzoino, Musk.

Rancé 1795 – Chévrefeuille cofanetto saponette profumate: Realizzati artigianalmente da maestri saponieri unitamente all’utilizzo di sole materie prime pregiate, i saponi RNC sono considerati in tutto il mondo il TOP assoluto. Dopo varie fasi di lavorazione e stagionatura vengono altresì finemente profumati e incisi a mano. Ciò influisce in maniera determinante sulla durata della saponetta e sulla quantità e qualità della schiuma. Soavi e fresche, nonchè da sempre ritenute simbolo d’amore, le note odorose del Caprifoglio ricordano fresche mattine, sentieri di campagna, brezze primaverili.

