Siamo pronti per la prossima festività sul calendario? Si tratta proprio di San Valentino, la festa degli innamorati. Per questo motivo sono certa che stiate già andando nel pallone, pensando a cosa regalare al vostro partner.

FRAGRANZE DI NICCHIA: Quando il profumo non è soltanto una fragranza ma qualcosa di speciale. Le creazioni di Ludovica Di Loreto e Giovanni Sammarco concedono il privilegio di essere catturati da sensazioni inebrianti ed evocative.

La linea di Lú By Ludovica Di Loreto sprigiona la vitalità e la bellezza delle realtà paesagistiche italiane trasmesse da profumi freschi ed aromatici. Le note fiorite di Lú DONNA e quelle agrumate di Lú UOMO si adattano ad ogni età e ad ogni contesto. Entrambi sintetizzano la filosofia della loro creatice, evocando quel senso di benessere e quella passione propri soltanto di particolari luoghi del Bel Paese.

FRAGRANZE ISPIRATE AL MADE IN ITALY: ROMA è la nuova ed esclusiva collezione in quattro diversi profumi decorata con pregiato marmo di travertino. Essa si fa promotrice di una latinità senza tempo associandovi fragranze audaci e originali.

MINERVA: viene definito dal gelsomino e dalle note terminali del cuoio, elemento in comune con MERCURIO che si accosta tuttavia ai toni orientali dell’ambra.

CERERE: dal carattere deciso, contraddistinto dalla tuberosa e del velo seducente dei fiori di pesco.

FRAGRANZE DI NICCHIA PER LUI: IUPITER una fragranza speziata dal pepe nero e dall’azione afrodisiaca del patchouli.

MERCURIO: un profumo intenso ideale per un uomo sicuro della sua mascolinità, deciso a uscire dall’ordinario puntando su una fragranza decisa con note di testa a base di Zafferano d’India, Bacche Rosse dello Sri-Lanka, un cuore di Patchouli, legno di sandalo, Cedro e Violetta. In cosa, Ambra, cuoio, vaniglia muschio e fava Tonka del Brasile.

Inoltre i diffusori e le candele per l’ambiente consentono di trasferire tutta la potente di queste frangranze in abbraccio avvolgente e duraturo.

CIOCCOLATO E TABACCO PER OSARE UNA FRAGRANZA DI NICCHIA: Giovanni Sammarco, artista di fragranze Handmade, propone invece profumi che sono il giusto connubio tra innovazione e tradizione, tra qualità e materie prime eccellenti. Un talento pugliese trapiantato in Svizzera che fa della ricerca della bellezza un lavoro, ricorrendo ad ingredienti evocativi come il cioccolato o unici come il tabacco.

Bond-T: è un profumo che nice a Pisa, durante un tour in un azienda di cioccolato, alla scoperta dei maître chocolatier italiani. Un profumo di posti esotici mixato a note di Patchouli e tocchi di Osmanto, un arbusto sempre verde facilmente trovabile in China. Traspare anche una nota intesa di Tabacco.

Hai trovato questo post interessante? tanti altri consigli per i tuoi regali di San Valentino sono online sul mio blog-magazine: www.elisabettabertolini.com