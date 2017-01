Che siate fidanzati, sposati o che il vostro sia il primo San Valentino insieme, se il 14 Febbraio volete lasciare un segno indelebile nel suo cuore e regalare qualcosa di speciale ed unico come il sentimento che vi unisce, basterà scegliere tra le tante novità beauty pensate per l’occasione e provenienti dal mondo della profumeria di nicchia e dai marchi più esclusivi dell’alta toiletteria.

Le fragranze più sensuali da regalare ad una donna: la rosa, uno degli ingredienti principali e più antichi dell’arte profumiera nonchè simbolo di femminilità, purezza e sensualità, rende omaggio all’amore nel giorno di San Valentino con bouquet eleganti, seduttivi e difficili da dimenticare. La propongono:

Acqua di Portofino – R`Osa (profumitalia.it): Una sinfonia di Bergamotto, Mandarino giallo, Mango e Pepe Rosa aprono la fragranza virando immediatamente verso un cuore dominato dalla Rosa Damascena arrotondata dal Gelsomino Sambac e dall’Eliotropio audacemente adagiati su un fondo afrodisiaco di Vaniglia, Legni ambrati e sentori di Muschio animale uniti all’Ambra.

Diptyque – Rosa Mundi (negrifirman.com): Un nome altisonante, una celebrazione dei due fiori più diffusi in profumeria: la Rosa Centifolia conosciuta anche come Rosa di Maggio e la Rosa Damascena. Non una classica candela bensì un profumo in cera per ambienti, creato appositamente per celebrare la festa degli innamorati.

Annick Goutal – Grand Amour (fragora.com): Un profumo accattivante per una donna attraente e seducente, ispirato alla storia d’amore di Annick Goutal con il marito. Un jus che parla di sentimenti perchè come diceva spesso “L’amore è tutto”. Calda e cipriata, la fragranza si apre con note di testa di Caprifoglio, Giglio bianco, Giacinto e Rosa turca; nel cuore note di Mimosa indiana, Cuoio, Gelsomino di Grasse e Lydia Broom. Sul fondo Ambra, Muschio animale, Vaniglia e Mirra.

I profumi di nicchia, i coffret beauty e i prodotti da barba per uomo dei marchi più esclusivi: Se trovare il dono giusto per lui può apparire complicato in un primo momento, basti pensare che per molti uomini il miglior modo per iniziare la giornata è sicuramente quello di ritagliarsi uno spazio da dedicare alla rasatura o alla cura della barba, rituali di incomparabile vanità maschile da concedersi attraverso prodotti che conservano ancora oggi le formulazioni tradizionali di un tempo. Tra i marchi più esclusivi si annoverano:

Antica Barbieria Colla (europeanetwork.com) Il più prestigioso e antico barber shop di Milano che dal 1904 propone ancora oggi taglio capelli, trattamenti con panni caldi, rasatura alla maniera old school e massaggi, oltre ad una linea completa di prodotti per barba e capelli racchiusi in confezioni eleganti dal gusto vintage per una beauty routine a casa come in bottega. Tra i più richiesti il balsamo alle erbe, lo shampoo all’uovo e rhum, il dopobarba al mallo di albicocche, la lozione anti caduta al capsico e mentolo, il famoso sapone da barba alla mandorle, oltre a vari kit per un’esperienza sensoriale unica.

Boellis Panama 1924 – Daytona (boellis.it) Fragranza maschile, contemporanea e raffinata dedicata agli uomini dinamici. Confezionata artigianalmente con materiali pregiati, è ispirata ad una spettacolare gara automobilistica che si disputa annualmente a Daytona Beach in Florida.

All’antico mestiere del barbiere da cui Boellis trae origine sin dagli anni ’30, si affianca oggi anche una linea di cosmetici completa, essenze e dopobarba da uomo venduti nelle più prestigiose boutique e all’interno del concept store Boellis a Napoli, nel quale vengono forniti trattamenti prestigiosi per barba e capelli.

Bullfrog (womostore.com) Raffinato, classico o sportivo che sia, l’uomo di oggi grazie ai servizi offerti presso i saloni Womo ha finalmente la possibilità di riappropriarsi di una rasatura tradizionale a regola d’arte in un’atmosfera retrò che ricorda i leggendari barbershop di New York. E, per chi necessita di una gamma completa per il grooming, la rasatura e la cura dei capelli anche a casa, non può fare a meno del Balsamo Multifunzione Agnostico ideale per ammorbidire e domare anche le barbe più dure, idratare la pelle e nutrire i capelli, l’Olio da Barba utilizzabile sia come trattamento pre-rasatura che come finish per rendere più morbide e meno crespe le barbe lunghe, oltre a svariati pettini in legno di frassino e spazzole in setole naturali. Mentre per i capelli la linea si estende a vari shampoo, trattamenti e prodotti di styling per look naturali e duraturi come la Pasta strutturante effetto opaco all’argilla.