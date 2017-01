Profumi: le fragranze sono sogni e segreti

Avrei voluto essere un Naso. Ma non lo sono. Un Naso di quelli che si nutrono di essenze e di odori per vivere. Un po’ come faccio io, quando entro in una profumeria artistica per inebriarmi.

Con il mio naso curioso annuso tutte le fragranze esposte. Ascolto il ritmo audace di tutte le fragranze che, contenute in bottiglie preziose, fanno bella mostra del loro fluido. Tra fiorito fruttato, note fresche e maliziose, note ipnotiche e legnose, essenze speziate, aromatiche ed effimere, vibrazioni allegre e sorprendenti, fresche ed estroverse, tra pepe, patchouli, note di bosco, rosa, bergamotto, rum e cioccolato. Mi sento una piccola esploratrice alla ricerca del colpo di fulmine. Si perché è proprio vero. Quando senti la fragranza giusta. Ti succede proprio questo. Ti innamori. Tutti i sensi sono coinvolti, non solo il naso, ma soprattutto il cervello.

Puntuale è arrivato. La mia anima è stata rapita da un sogno d’estate. Un’interpretazione moderna del concetto di esotismo. Una fragranza arabeggiante, profonda, intensa, legnosa con cedro, patchouli e mirra. Mi avvolge completamente e mi arricchisce di sensazioni nuove. Il flacone è lineare e sobrio impreziosito da fili di oro per un effetto scenico unico e e raffinato. Mi ha colpito come riflette la fragranza sulla mia pelle in un miscuglio di sensazioni femminili, in un riflesso audace e deciso, dove regna indiscusso lo zafferano. I profumi artistici hanno il potere di raccontare emozioni. Di solito hanno una buona durata anche 48 ore. Bastano per trasmetterci quel senso di effimero che ci vuole ricordare di vivere intensamente ogni minuto della nostra vita perché preziosa.

Angela Pavese

imperfecti.com

ph Manuela Bucci