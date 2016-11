Il profumo come traccia dell’animo umano

In questi giorni d’inverno, dopo tanti viaggi in giro per L’Europa, mi piace ritornare nella mia seconda casa romana, il The First Luxury Art hotel, per godere della quiete della mia suite preferita, dove, tra opere d’arte contemporanea, rispolvero le mie vestaglie un po’ dandy e riempio l’ambiente di candele profumate e fiori che ogni giorno amo cambiare.

E’ qui infatti che mi rifugio, dopo lunghi appuntamenti di lavoro dai quali spesso c’è bisogno di evadere.

L’home fragrance è il segno distintivo che distingue la nostra casa da qualsiasi altra; l’ho sempre ritenuto importante per raccontare una persona attraverso l’ambiente che vive… un profumo che diventa vera e propria traccia dell’animo umano, indizio effimero della sensibilità della persona che lo vive.

Quando leggo per esempio, non posso non accendere le mie candele preferite di Jo Malone o Diptyque, cosa che faccio spesso anche quando ricevo ospiti o organizzo una cena in casa.

Le candele profumate infatti, così come i diffusori, creano una grande atmosfera, oltre che, se scelti in una fragranza rilassante, emanano un senso di assoluta pace nell’ambiente che stiamo vivendo.

Spesso vengono usati per allestimenti eccezionali; matrimoni, ricorrenze particolari… Nel migliore dei casi, vengono proposti come regali per gli altri. Io invece ritengo che dobbiamo volerci bene ogni giorno, nella quotidianità, e che nessuno merita tante attenzioni quanto noi stessi.

Curiamoci di più, prendiamoci il nostro spazio…Viviamo i nostri ambienti domestici nella quotidianità. E’ vero che non possiamo fermare il tempo che scorre fuori…perchè però non farlo in casa nostra? La vita è troppo breve per sprecarla in una corsa nel traffico… non credete?

Buona settimana amici e ricordate sempre di fare le cose che vi fanno stare bene.

Edoardo

Special thanks to:

My look: Carlo Pignatelli

Location: The First, Luxury Art Hotel *****L – Roma

Floral design: Elementi di stile, Roma – Flaminia Paglia Marzano, floral designer

Photocredits: Chiara Santoro – Photography