La fotografia ispira le fragranze di Ulrich Lang

La scorsa settimana ho avuto modo di conoscere Ulrich Lang e dunque di scoprire qualcosa in più sulla linea composta da sei fragranze “Ulrich Lang New York”. Oggi ho il piacere di raccontarvi quello che ho scoperto sull’ ambizioso progetto che ha portato la linea di fragranze ULRICH LANG NEW YORK ad essere distribuita dai retailers più trendy di tutto il mondo.

G: Quando nasce “Ulrich Lang New York” ?

U: Nel 2002 quando la volontà di combinare la fotografia contemporanea e il mondo dei profumi, le mie due passioni di sempre, si fa più forte non potendo più rimanere inascoltata.

G: Parliamo della nascita delle tue fragranze, cosa le ha ispirate ?

U: La fotografia contemporanea è la mia fonte d’ispirazione. Per ciascuna fragranza è stato ricercato e scelto un fotografo differente ed è stato affidato a ciascuno di loro il compito di interpretarla.

G: Anvers è la prima fragranza proposta. Raccontami qualcosa in più.

U: Per realizzare Anvers, mi sono ispirato al fotografo artistico belga e gallerista d’arte ROGER SZMULEWIC e alla sua naturale eleganza; Ho cercato di proporre una fragranza fresca e al contempo provocante che esaltasse la “sicurezza maschile”. Per la realizzazione dello scatto che ritrae Roger Szmulewic è stato scelto Erik Swain assistente storico del rinomato fotografo di moda Steven Klein.

G: La scelta del nome “Anvers” è un omaggio a Roger Szmulewic?

U: Si, Anversa è la città dove ha sede la galleria di Szmulewic.

G: Come nasce Anvers 2 e come mai è stato scelto lo stesso testimonial di “Anvers” per questa fragranza ?

U: Tutto parte dalla vista dello scatto di Katy Grannan, che ritrae Szmulewic in un bosco vestito in modo “casual”. Uno scatto davvero particolare che riesce a regalare una visione differente e fragile dell’ uomo precedentemente scelto per la sua innata capacità di trasmettere con la sua presenza sicurezza. Ho sentito il bisogno di creare un profumo, sensuale, floreale e caldo, che riflettesse quella meravigliosa fragilità emersa grazie alla sensibilità della fotografa americana.

Consiglio di dare un’occhiata ai lavori di Katy Grannan, la sua capacità di rappresentare la vulnerabilità e le stranezze di gente comune rende i suoi lavori unici.

G: Nightscape è la fragranza perfetta per .. ?

U: Per un uomo sicuro di sè, seducente, vitale e instancabile.

G: L’immagine che interpreta la fragranza mostra una metropoli di notte, perché non è stato scelto un testimonial ?

U: Per l’immagine di Nightscape mi sono rivolto a Matt Licari, giovane fotografo americano, che ha deciso di interpretare la fragranza immortalando il fascino di una instancabile metropoli di notte: New York. Il risultato del suo lavoro mi ha convinto.

G: Tra le tue fragranze, Lightscape è quella che mi ha colpito di più. Trovo sia molto più fresca rispetto alle altre .. mi sbaglio ? La consiglieresti anche ad una donna ?

U: No anzi..Lightscape è una boccata d’aria fresca, una fragranza adatta ad ogni momento della giornata.. è forse questo che la rende una delle più vendute. Molte donne hanno scelto questa fragranza, d’altronde la sua versatilità e il suo carattere poliedrico rendono questa fragranza “unisex”.

G: Aperture è un profumo impegnativo, mi racconti qualcosa in più ?

U: Si tratta di una fragranza introspettiva e complessa dai toni caldi, perfetta per un uomo sicuro che ama distinguersi ed essere al centro dell’ attenzione.

G: Da cosa deriva la scelta del nome ?

U: Il nome è preso dalla fondazione no-profit creata da fotografi e scrittori nel 1952 con l’obiettivo di promuovere il progresso della fotografia.

Per interpretare questa fragranza Ulrich Lang e la “Fondazione Aperture” scelgono la giovanissima fotografa americana Olivia Bee il risultato ? Un capolavoro. Una silhouette in netto contrasto con un cielo dai colori intensissimi.

G: Ti trovi in Italia per la presentazione di Apsu come è stata accolta la tua ultima proposta?

U: Molto bene, Apsu è il tentativo riuscito di interpretare la natura ridefinendo il concetto di freschezza. La semplicità della fragranza in netto contrasto con la complessità del mondo. Un profumo contemporaneo e unisex è stato tradotto alla perfezione in immagine dal fotografo Matthew Porter.

G: Ti fermi per molto in Italia ?

U: In realtà devo ripartire oggi, ho un treno per Zurigo.. ma sono felice che Firenze e Milano abbiano accolto “Apsu” con entusiasmo.

Allora a presto!