“ Ci sono colori che vanno bene sempre come “il bianco che suona sulla nostra anima come un silenzio, un niente prima di ogni inizio. ”

Wassily Kandinsky

Il nero e il bianco sono angoli diversi della stessa storia fatta di qualcosa di certo: un’eleganza e un fascino insostituibile e senza tempo. Per la donna dinamica, attiva e bella caratteristiche che il grande creatore Monsieur Alaïa usa per descrivere la sua moderna dea.

Quando il bianco prende la forma di una fragranza nasce Alaïa Blanche e dal flacone alle note olfattive si viene immersi nella luce dell’Alhambra e nella purezza del bianco.

C’è il bianco, che per Monsieur Alaïa, come si vede nelle sue camicie dal taglio impeccabile, significa luce, forza e purezza insieme.

C’è la visita del couturier all’Alhambra di Granada, gioiello dell’architettura medievale andalusa: un complesso di palazzi in cui i complicati trafori del marmo e della pietra incanalano la luce creando con essa nuovi giochi e preziosi intagli.

Il bianco tanto amato da Azzedine Alaïa e l’ispirazione scaturita dalla visione dell’Alhambra lo hanno portato a creare un nuovo profumo, l’Eau de Parfum Blanche.

La nuova essenza di Alaïa si colloca perfettamente nel percorso del couturier dopo l’Eau de parfum ispirato da un ricordo d’infanzia, un secchio d’acqua fredda lanciato contro un muro di calce bollente e dalla sensazione di freschezza che ne era derivata.

La preziosa architettura dell’Alhambra di Granada ha trovato un estimatore speciale proprio in Monsieur Alaïa, stilista che del rigore e della struttura ha fatto la sua cifra stilistica, tanto da poter essere considerato un architetto della sartoria.

L’Eau de Parfum Blanche nasce così, come omaggio al bianco (e a tutto ciò che questo colore simbolizza) e ispirato dai trafori architettonici del palazzo andaluso.

Per la composizione dell’Eau de Parfum Blanche, perfettamente complementare al precedente Eau de Parfum, come un dialogo di parole olfattive tra bianco e nero, lo stilista si è affidato alla stessa équipe di creatori: Carla Sozzani, Marie Salamagne, Martin Szekely e Paolo Roversi.

È proprio Marie Salamagne a descrivere l’essenza di Eau de Parfum Blanche: «Per questa nuova avventura volevo una floralità bianca e lattea, un po’ più solare, aggiungendo un carattere poudrée oltre alla ricchezza della vaniglia e a un coté muschiato irresistibile, in un’elaborazione complessa e atemporale».

Il carattere di una femminilità luminosa si riflette anche sul nuovo flacone, totalmente trasparente con il traforo di Alaïa, che ricorda gli eleganti intagli dell’Alhambra che hanno ispirato lo stilista e sull’astuccio, con il traforato bianco su bianco.