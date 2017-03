Il dualismo in un profumo, impertinente e passionale

La profondità delle note di muschio e la femminilità conturbante di quelle delle rosa. È la sintesi olfattiva della nuovissima fragranza for her fleur musc di Narciso Rodriguez. Un nuovo jus che si aggiunge all’iconica collezione di fragranze che sorprende e affascina sempre.

Lo spirito vibrante di for her fleur musc esprime la profonda sensualità di ogni donna. Unica ma universale: questa nuova, irresistibile fragranza reinventa il concetto di dualismo che è al centro della linea for her di Narciso Rodriguez grazie a un fascino giocosamente impertinente e ad una passione ardente.

«Fleur musc è nato dal desiderio di creare una fragranza caratterizzata da un cuore di muschio circondato dal calore e dalla ricchezza di fiori che racchiudono insieme l’unicità di una rosa», spiega Narciso Rodriguez. «Rappresenta una femminilità audace, appassionata; è una fragranza che evoca fascino e grazia».

Il profumo, creato da due talentuosi nasi, Sonia Constant e Calice Becker, è un bouquet floreale generoso e vibrante che avvolge calorosamente il cuore di muschio, firma delle fragranze Narciso Rodriguez, con un tocco di sensualità. I sontuosi fiori rosa sono sublimati da grani di pepe rosa mentre nel fondo, note d’ambra legnose — un mix di patchouli e ambra delicata — conferiscono luminosità.

Accattivante e prorompente anche il flacone, questa volta proposto in una nuance innovativa di rosa intenso.

«Il colore rivela lo spirito vibrante di questa fragranza. È una sfumatura di rosa più intenso rispetto al rosa che distingue la linea for her: riflette la donna che lo indossa e definisce la natura di fleur musc», aggiunge lo stilista.