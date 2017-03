A New York con Narciso Rodriguez per conoscere il nuovo for her fleur musc

Narciso Rodriguez è un equilibrista. La sua moda è sensuale e femminile, eppure sempre così elegante, contemporanea e impeccabile. Nessuno meglio di lui sa stare in bilico su universi così vicini, così lontani. Regalando risultati sorprendenti.

Lo abbiamo raggiunto a New York per assistere alla sfilata Fall/Winter 2017/18 insieme a un altro evento molto importante: il lancio del profumo for her fleur musc. Ultimo, frizzante neo nato di casa Rodriguez. «Fleur musc è nato dal desiderio di creare una fragranza caratterizzata da un cuore di muschio circondato dal calore e dalla ricchezza di fiori che racchiudono insieme l’unicità di una rosa», ha spiegato lo stilista.

Ecco un breve identikit della nuova proposta olfattiva, creata dai talentuosi nasi Sonia Constant e Calice Becker.

- Il colore del flacone. Rosa strong. «Il colore rivela lo spirito vibrante di questa fragranza. È una sfumatura di rosa più intenso rispetto al rosa che distingue la linea for her: riflette la donna che lo indossa e definisce la natura di fleur musc». NR.

- Le note che incantano. Un bouquet floreale generoso con note vibranti avvolge il cuore di muschio. I fiori rosa, sublimati da grani di pepe rosa, si uniscono al muschio raro, mentre le note d’ambra legnose – un mix di patchouli e ambra delicata – conferiscono luminosità.

- Il risultato. Irresistibile e addictive. «Fleur musc possiede lo spirito di tante donne», afferma Narciso Rodriguez. Proprio perché è una fragranza che cattura la libertà e la sfumatura di una femminilità che comprende tutto: emana una nuova vitalità e una sensuale fiducia in sé.

Ma non finisce qui. Non perdete il prossimo numero di Glamour Aprile, in edicola il 23 marzo: trovate l’intervista esclusiva allo stilista e le anticipazioni della prossima stagione. Idee make-up, tutto sul nuovo profumo for her fleur musc e sulla moda più femminile e appassionata che verrà.