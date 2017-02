Principessa nel giorno del sì

Sembra un cliché, ma quando si parla di abiti da sposa le donne si dividono in due catogorie. C’è chi lo sogna da quando era una bambina, e chi inizia a fantasticare sull’abito giusto solo dopo aver trovato l’uomo giusto.

Ma entrambe sono d’accordo su una cosa: l’abito dovrà essere ricordato, perché sarà talmente speciale da provocare una lacrima anche al più scettico tra gli ospiti.

Per chi si è sempre immaginata come una sposa-principessa nel giorno del suo sì, arrivano in aiuto le creazioni di Elie Saab – da sfogliare nella gallery in alto – che sa come far sognare una donna anche all’altare. È il caso della sua collezione Bridal Autunno 2017, in vendita da marzo: 10 nuovi modelli adatti non solo per la cerimonia, ma anche per balli scatenati durante il party grazie a gonne e cappe rimovibili.

Fil rouge della collezione è una ricchezza fulgida: ci sono ricami preziosi, veli ornati di perline, stole in pelliccia con taglio laser e pizzi da favola, ma le silhouette sono semplici e dai dettagli velatamente sexy.

Il tocco finale per ogni principessa che si rispetti: un accessorio prezioso tra i capelli, e una vaporizzata di fiori d’arancio sulla pelle. Da scegliere la versione classica di ELIE SAAB Le Parfum, che esprime una femminilità raggiante grazie a una fragranza floreale solare boisé incentrata sul fiore d’arancio e arricchita da note di gelsomino, cuore di patchouli e, nel fondo, un accordo di cedro e miele di rosa. È lui il profumo giusto!