Che profumo avrà il 2017? Misterioso, frizzante o elegante?

Buongiorno amiche di Glamour, avete mai fatto caso quanto il profumo faccia pensare a ricordi del passato, e rimandi ad un momento preciso della nostra vita? Pensate quanto è importante, tanto da farvi rivivere momenti passati della vostra vita, da farvi venire il magone, o da farvi scoppiare dentro una felicità inaspettata che non sapete spiegarvi. Allora quale sarà il profumo che caratterizzerà questo vostro 2017?

Devo dirvi che durante i primi due mesi del 2017 le principali case cosmetiche hanno lanciato delle nuove fragranze che sono destinate ad essere dei grandi best seller e che sono sicura sceglierete come vostri paladini e compagni di ricordi preziosi. D’altronde il profumo, più di qualsiasi abito, si lega profondamente all’animo di ogni donna, rimanendo indelebile nel cuore e nella mente.

Ma allora quale sarà il profumo del vostro 2017? Io ne ho scelti tre per voi, che sono adatti ad ogni stato d’animo, ad ogni età, e ogni situazione:

1. Il primo, lanciato alla fine del 2016, è Aromatics Black di Clinique, ultimo nato della casa, dall’ allure elegante e misterioso, dal sapore intenso ed esotico, enigmatico come la donna che lo sceglie (ve ne parlo meglio qui). Cosi come la raffinatezza della bottiglietta, anche la fragranza incarna luci ed ombre della donna che lo indossa. Io l’ho scelto per l’ aurea misteriosa che regala, rievoca la nostalgia del passato ed al tempo stesso è sempre attuale come il nero che non passa mai di moda.

2. Lanciato questo febbraio, Signorina in Fiore di Salvatore Ferragamo, ultimo arrivato della storica maison italiana, anticipa perfettamente la stagione che sta per arrivare, la primavera (vene parlo meglio qui). La donna che lo sceglie è giovane, gioiosa e piena di entusiasmo per le cose che verranno, bella come un fiore che sboccia e avvolta da una fresca e frizzante spensieratezza, esattamente come la stagione a cui la fragranza si ispira. Io l’ho scelto perchè ogni volta che lo indosso mi regala un sferzata di allegria ed energia, che davvero riempe di positività le mie giornate.

3. Nonostante il suo nome faccia pensare alla notte, Tresor La Nuit di Lancome, l’ultimo dei prestigiosi profumi della casa francese, regala una misteriosità discreta ed elegante che ben si accorda anche il giorno. Indossarlo solo la sera sarebbe un peccato! Indossando La Nuit Tresor sarete avvolte da un elisir d’amore sensuale ed afrodisiaco, decisamente adatto a chi vuole fare centro e lasciare un ricordo indelebile a chi incontrerete nel vostro cammino. Nonostante io abbia già incontrato da tempo la mia anima gemella, io l’ho scelto per legare maggiormente il suo ricordo a me, e devo dire che funziona.

Un saluto dalla vostra Beauty Reporter Ornella