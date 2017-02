Narciso Rodriguez, seduzione senza proclami

Quest’anno a New York pare che stilisti, make up artist ed hair stylist si siano messi d’accordo per trasformare gli abiti, insieme al trucco e parrucco, in un mezzo per esprimere il proprio pensiero, il disappunto per la situazione politica e per lanciare messaggi più o meno velati al Presidente in carica. Dalle magliette con frasi e ashtag, vero oggetto di culto oramai, al trucco che diventa auspicio per tempi migliori quando si tinge di colori arcobaleno o di imposizione di un nuovo woman power quando colora di rosso le labbra delle modelle per esprimere la superiorità della donna nei confronti dell’uomo. Ebbene, c’è chi sfugge a tutto questo, riappropriandosi e rilanciando la vera anima di una sfilata di moda, o meglio di una collezione: si tratta dello stilista Narciso Rodriguez, il re del minimalismo ultra-chic e sofisticato, emblema del meglio che l’America è capace di esprimere, nonché tra gli stilisti preferiti dell’ex first lady.

Rodriguez, infatti, per la collezione fall winter 207-’18 non ha sentito la necessità di affermare il potere femminile se non attraverso la sua collezione, con i suoi abiti dalle linee pulite, nitide e sartoriali, con i suoi top coat preziosi dalle fodere a contrasto, i corpetti in pelle scolpiti sul corpo e i pantaloni dal taglio sartoriale, dritti e precisi come colonne. Capi che hanno il potere di mettere in risalto la femminilità proprio grazie alla loro linearità e che non rifuggono il sex appeal, ma anzi lo mettono in evidenza attraverso dettagli che paiono quasi in secondo piano: un taglio particolare sul décolleté, una piega al punto giusto, una lunghezza che sfiora appena appena il ginocchio, una trasparenza che è trionfo del vedo-non-vedo e uno spacco che lascia scoperta una gamba. «Abbiamo la capacità, in quanto stilisti, di creare abiti e accessori in grado di dare potere e di non inseguirlo attraverso spalline grandi, ad esempio. Mi sono concentrato su capi ben fatti, perfettamente tagliati, vestiti veri, senza ricorrere ad espedienti». Una polemica la sua, che lo ha portato a rendere omaggio allo stilista Oscar De La Renta, citando una sua frase: «Oscar ha detto una volta, “Sai, non è di moda fino a quando una donna non lo indossa”. E questo è così vero…».

Su questa scia lo stilista cubano-americano gioca anche con le fragranze, tra le più iconiche e amate dalle donne di tutto il mondo. In particolare con for her, capace di soddisfare le mille sfaccettature di ogni donna tirando fuori da ognuna uno speciale tocco di sensualità. Elegante con l’eau de toilette, da portare con un abito delicato e impalpabile. Inebriante e avvolgente con l’eau de parfum, perfetto con otufit che lasciano scoperti alcuni centimetri di pelle o aderenti e scolpiti sul corpo. Graffiante e sexy con L’Absolu, da indossare con capi in pelle nera, intriganti e misteriosi. Tutti e tre perfetti per la donna Narciso, che sa sempre quando e come sedurre, nel modo giusto. E al di là delle mode ostentate e teatrali. Anche se… un accenno polemico tra le righe al clima attuale anche lo stilista cubano ha voluto lanciarlo, così concludendo la sua dichiarazione a proposito dell’ultima collezione: «Il fashion system oggi offre così tanto, è tutto sorprendente e divertente, ma nel clima che stiamo vivendo ho voluto fare cose pratiche e durevoli».