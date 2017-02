Our soul, our Zadig & Voltaire fragrance

Ci siamo incontrati e ci siamo studiati, giorno per giorno ci siamo vissuti e senza paura ci siamo innamorati. Accadde questo tra me e lui, accaddero tante cose.

Ci siamo scontrati con furia e alla fine, ci siamo abbracciati. Ci piace ridere come pazzi e giocare come bambini. Ci piace essere liberi, siamo così, come le nuove fragranze This is Him, This is Her di Zadigue & Voltaire.

Per lei una fragranza inconfondibile, un floreale legnoso creato da Sidonie Lancesseur e Michel Almairac, una fragranza intensa e carica di tutte le sue note inebrianti. Sicura

di sé, imprevedibile, irresistibile, This is Her!

Per lui un orientale legnoso creato da Nathalie Lorson e Aurélien Guichard, un profumo potente, come i suoi sguardi di passione verso lei.

L’istinto selvaggio, il sandalo, la firma di Zadig & Voltaire. Questo è lui, forte e sensibile.

Siamo complici, insieme anche nell’ira. Siamo vortici instancabili, amanti anche nei sogni.

Siamo io e lui, questo è l’amore.

And you? Share the love.

xoxo @Sophietta