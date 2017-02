San Valentino è alle porte e se non avete ancora scelto il regalo per il vostro o la vostra partner, ecco qualche suggerimento. Oltre a fiori e cioccolatini, cena e gioielli, un regalo che non passa mai di moda è il profumo.

Ogni storia d’amore ha un ricordo connesso a un particolare profumo e ogni fragranza ha la sua storia, per questo regalare un profumo è sempre la mossa giusta. Attenzione però a non sbagliare: scegliete il suo profumo preferito oppure scegliete delle note gradite.

Se volete scegliere un profumo personalizzato, ecco il nuovo servizio gratuito di personalizzazione tramite incisione laser di Kiko, che permette di personalizzare due must have KIKO: il rossetto Velvet Passion Matte Lipstick e l’eau de parfum Velvet Passion Fragrance. Per San Valentino potrai personalizzare gratuitamente il retro della fragranza con la frase che meglio racconta il legame con la persona a cui è dedicato il regalo. E se le parole non bastano, lascia parlare le immagini: a tua disposizione tante icone diverse per celebrare ogni tipo di occasione. Basta cliccare sulla scheda prodotto di eau de parfum Velvet Passion Fragrance, poi su Start Design e procedere alla personalizzazione seguendo le indicazioni. Per chi ama le emozioni e il mare, Acqua dell’Elba, in un elegante ed esclusivo packaging, evoca il ricordo dell’odore del mare, il sole, quella leggera brezza marina che trasporta sentori salmastri: Agrumi e Sentori di Sale in testa; Alga Marina, Fiori di Mirto e Gelsomino nel cuore; Legno di Cedro, Muschio Acquatico e Bacche di Mirto nel fondo. La natura selvaggia di un’isola meravigliosa racchiusa solo per il vostro amore.

Orangia bellissima di Delarom ricorda una sera d’estate in un frutteto di Arancio, mandarino, mughetto. Tutta la qualità e la magia di Delarom, per avvolgere la persona amata con un’acqua dal profumo agrumato, che svela un cuore fiorito per una sensualità avvolgente.

Infine, ci spostiamo in Costa Azzurra con Guam e il suo Touches De La Mer, un profumo dalla fragranza gourmand fruttata ai sentori zuccherini della Costa Azzurra. Partiamo dalle Note di testa con Cristalli di Sale Marino, Fruttate, per passare alle note di cuore con Giglio di Firenze, Rosa, Fiori d’arancio, Gourmand di praline, per finire con le Note di fondo Fava Tonka, Patchouly, Muschio e Vaniglia. Dolce, come il nostro partner.

E voi, quale profumo scegliete?