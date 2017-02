Regali profumati a San Valentino

“La poesia. La bellezza. Il romanticismo. L’amore. Queste sono le cose per cui continuiamo a vivere” (dal film: L’attimo fuggente)

L’amore è il sentimento in cui tutti crediamo, anche dopo acute delusioni e tremende sconfitte. L’amore è quell’istinto vitale insito nella nostra natura di uomini che tutti sognamo di vivere e chi di noi ha la fortuna di condividere questo sentimento e averlo corrisposto ha il dovere di festeggiarlo, oggi più che mai.

Sì cari amici, perchè oggi in una società del consumismo dei corpi come la nostra, non è facile trovare l’amore e prima di esso l’innamoramento. Quella che ci dona energia vitale, che ci fa essere euforici e ci regala emozioni fortissime.

Oggi siamo tutti concentrati su noi stessi, sul nostro lavoro e sui nostri corpi, sempre più perfetti, quasi da catalogo. Crediamo che nessuno sia mai alla nostra altezza, aspiriamo a figure sempre più belle, personalità sempre più interessanti.

Ricordiamoci che fu Narciso, proprio colui che secondo il mito, disdegnava ogni persona che lo amava, ad essere l’artefice della sua rovina: fu lui che specchiandosi su un fiume, si innamorò della sua immagine, cadde in esso e morì.

Il puro edonismo, altro non potrà mai donarci che solitudine, sofferenza ed eterna insoddisfazione.

Festeggiare San Valentino non è e non deve essere un’occasione solo per le giovani coppie. Festeggiarlo vuol dire celebrare l’amore; vuol dire donarci alla persona amata, ricoprirla di attenzioni; ricordiamoci sempre che non è scontato che lei sia lì accanto a noi.

Per questa speciale occasione, ho creato per voi una selezione d’eccezione di doni profumatissimi per la persona amata. Da Dyptique il tema della rosa viene declinato in chiave luxury e super elegante, da Acqua dell’ Elba confezioni speciali per lui e per lei contengono cuori profumatissimi che diventano talismani da custodire in casa, da Hervè Gambs, una nuova fragranza super femminile ribadisce il concetto della donna come creatura carismatica e sensazionale.

Qualunque sia il dono che sceglierete per la persona che amate, fatelo con il cuore e sopratutto donatele il vostro tempo. Nulla è più prezioso, per lei e per voi stessi.

Diptyque Paris, celebra San Valentino con la fragranza “Rosa mundi” unione delle due più belle rose della profumeria: La Damascena, rosa di Damasco, e la Centifolia, rosa di Maggio, celebrate nella vivacità e nella ricchezza dei loro aromi; una storia narrata un petalo dopo l’altro. Nella foto: candela da 70 gr, profumo solido ( in una confezione elegantissima) e fodere per cassetto profumate. Un ‘edizione limitata racchiusa in un packaging d’eccezione “A Paris chez Antoinette Poisson”, ispirata ad una famosa mecenate, la marchesa di Pompadour, nata Jeanne-Antoinette Poisson. La carta decorativa xilografata (o domino), utilizzata per rivestire libri, cofanetti, pareti, colorata con stampi traforati o a mano, privilegia due tipi di decorazioni, motivi figurativi e disegni geometrici. Questi registri sono affiancati con estrema raffinatezza nella crea zione di due disegni esclusivi curati da Antoinette Poisson per Diptyque: una rievocazione floreale fresca e luminosa sul tema della rosa ed un motivo grafico sobrio e vibrante.

Pink Evidence è un omaggio alla donna contemporanea. Dodicesima creazione del designer Hervè Gambs, è un profumo vibrante e sensuale che celebra il carisma e le affascinanti contraddizioni della donna moderna. Una donna che sa come usare i suoi punti di forza; romantica e giocosa di giorno, glamour e sensuale di sera. Basato su note di Iris, a cui si oppongono le bacche di biancospino e lo yuzu, più vibranti e attuali. Questa dualità è bilanciata dalle note delicate della viola e si confonde sul finale in una scia invitante di ylang ylang.

Acqua dell’Elba propone una confezione regalo con all’interno un profumo (da scegliere tra le fragranze della Linea Classica Uomo o Donna e Arcipelago Donna) e un gesso profumato a forma di cuore con le note di ‘Mare’, la fragranza d’ambiente (Mare: un accordo fresco creato con le note di limone, rosmarino, giglio di mare, alghe marine, cisto di mare e legni di macchia mediterranea ).

Questa nuova confezione va ad arricchire la proposta profumata di Acqua dell’Eba, con la raffinatezza e la sobrietà che contraddistinguono le creazioni dell’azienda manufatturiera.

Photocredits: Alessandra Vignaroli