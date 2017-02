Io, Lui e il nostro profumo Zadig & Voltaire

Due anime rock, dentro e fuori. Belli e maledetti. Siamo proprio noi, con i nostri capelli arruffati, il mio trucco mai perfetto, il look total black onnipresente. Siamo chic e ribelli…ma non solo! Anche il nostro amore è rock e passionale, presente ma mai banale, ricco di sorprese e colpi di scena, come un vero palcoscenico. E come il nostro profumo preferito: This is Him! e This is Her! di Zadig & Voltaire. Una fragranza dallo spirito francese che ci rispecchia a pieno, che si oppone e si attrae, sia nel packaging, dai colori contrapposti ma dalle forme complementari, sia nella profumazione. Un mix inusuale di note diverse tra loro, gelsomino sambac, pepe rosa, vaniglia e castagna per me, ed incenso, pompelmo, pepe nero sempre con la vaniglia e un fondo di saldalo per il mio lui.

Questo profumo mi evoca tanti, anzi, tantissimi momenti belli e misteriosi vissuti insieme, le nostre corse in moto con i capelli al vento e tante risate, uniti stretti stretti in un abbraccio passionale. Mi ricorda anche l’amarsi notturno in una Milano deserta ma viva della nostra presenza ed il baciarci con ardore in mezzo ad un Grand Canyon deserto.

Questi siamo noi. Questa sono io, questo è lui e questo è il nostro nuovo profumo Zadig & Voltaire.