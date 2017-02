Che profumo ha San Valentino?

Pochi giorni ed è San Valentino. Trovare il regalo giusto per la propria dolce metà può diventare un’impresa difficile: ecco qualche idea. Fare un regalo alla propria anima gemella nella festa degli innamorati, non è impresa così semplice. I classici cioccolatini? No, grazie, fanno ingrassare. Una capo di abbigliamento? Potrebbe non star bene. Un mazzo di fiori? Bello, però sfiorisce subito.

Perché non una fragranza per andare sul sicuro? Un classico-moderno come i profumi Narciso Rodriguez, che celebrano San Valentino con degli speciali pack in edizione limitata.

Per l’occasione, for her, for him e NARCISO sono racchiusi in eleganti cofanetti ornati dal disegno dello skyline di New York, la città magica, piena di energia e che non dorme mai. Perfetti come cadeau per la propria anima gemella. La proposta prevede diversi abbinamenti e formati per gamma, dando così ancora più scelta per il perfetto regalo profumato.

for her (eau de toilette o eau de parfum): perfetta per una donna raffinata e un po’ misteriosa. Una fragranza dal cuore muschiato, attorno al quale vibrano un accordo floreale, note ambrate e un accordo legnoso che dona profondità. Una perfetta armonia con la pelle, con una scia avvolgente. Il pack è proposto in due versioni: il flacone da 50 ml, l’hair mist 10 ml e un campione di for him bleu noir oppure il flacone da 100 ml assieme a un formato 10 ml da borsetta.

for him bleu noir: è dedicato a un lui moderno e attraente. La fragranza seduce con accordi speziati di noce moscata e cardamomo, un cuore di muschio e un accordo legnoso di cedro blu ed ebano nero. Il coffret contiene il flacone da 100 ml e la mini size da 10 ml.

NARCISO (eau de parfum o edp poudrée): ideale per una donna elegante e sensuale. Un accordo fiorito con Rosa Bulgara, muschio nel cuore, vetiver e legno bianco e nero. Il coffret contiene il flacone da 50 ml di eau de parfum poudrée e l’hair mist 10 ml.