10 dettagli per colpire nel segno

«Hai l’invito. Hai l’indirizzo giusto. Una piccola chance, un incontro potrebbe essere quello che stavi aspettando… Fai la giusta impressione». Questa solo una delle lezioni che il film rivelazione dell’anno, La La Land, ci ha insegnato: bisogna farsi notare tra la folla. Ma per far sì che qualcuno (quello giusto) si accorga di voi, ci sono piccoli dettagli che vanno fatto con accortezza, per lasciare il segno.

Tradotto: la protagonista della pellicola Mia Dolan (alias Emma Stone) ci dà una lezione, a proposito di quel gioco chiamato seduzione. Che voi siate single o fidanzate poco fa la differenza: per trovare il vostro principe azzurro o sedurre il vostro innamorato bisogna lasciare la scia. Quella scia che non solo viene apprezzata nel momento in cui si ha un contatto, ma che viene ricordata per molto, molto tempo. Quindi single e innamorate penna alla mano: la seduzione è una questione di sensazione.

1. Optate per un vestito svolazzante. Dimenticatevi che è inverno, e per una sera sfoggiate un abito che, come voi, sfarfalli sinuosamente nell’aria. Voi sembrerete delle Marilyn Monroe moderne, impossibili da non essere addocchiate.

2. Anche il tessuto vuole la sua parte. Scegliete l’abito in seta o chiffon, perché è piacevole da accarezzare e super sexy da vedere. Anche a voi farà piacere sulla pelle, perché vi scivolerà perfettamente addosso.

3. Ogni abito che si rispetti ha bisogno di una fragranza che si rispetti. La fragranza è il dettaglio più importante con cui sedurre. Deve essere sexy da annusare e difficile da dimenticare. Scegliete quindi qualcosa che richiami un bellissimo abito di seta. Come la fragranza cult della griffe Elie Saab, luminosa, intensa e iper femminile.

4. Dove indossare la fragranza? Non pensate che una vaporizzata veloce prima di uscire vi basterà. Perché il profumo è un’arma di seduzione, forse la più potente di tutte. Le zone giuste dove far posare il profumo (ne basta una goccia) sono il collo, il décolleté, i polsi, dietro le ginocchia e le caviglie.

5. Anche la chioma vuole la sua parte. Se dovete svolazzare, tanto vale farlo per bene. Optate per uno styling hollywoodiano, dalle onde mosse ma non boccolose. L’effetto dovrà essere naturale, e non dare l’idea di troppo “strutturato”.

6. Puntate tutto sullo sguardo. Se dovete cercare qualcuno nella folla o guardare negli occhi il vostro lui per tutta la sera, ecco, fate sì che i vostri occhi siano i più seducenti di sempre. Optate per un eyeliner a virgola, stile Cleopatra, sexy e chic insieme. Lo insegna anche Elie Saab, che ha scelto questo look per la sua collezione Haute Couture Primavera/estate 2017.

7. Non mettete il rossetto, ma optate per un lip balm. Agli uomini il rossetto non piace. O meglio piace vedrlo sulle labbra di una donna, ma non ama ritrovarselo sulla pelle. Quindi, in previsione di baci ardenti, voi idratate solo le labbra con un lip balm ma non mettete make-up. Il vostro lui apprezzerà.

8. Sandalo + pedicure perfetta = molto sexy. Inutile dirvi che i piedi sono un’altra parte del corpo molto seducente. Per questa sera, per sedurre, non mettete collant o scarpe chiuse. Mostrate una pedicure impeccabile, con un sandalo che metta in risalto il collo del piede. Ok, direte voi, siamo in inverno. Ma per una sera potete fare un’eccezione.

9. La camminata deve essere sensuale. Questo non vuol dire ancheggiare a destra e sinistra. Ma camminare lentamente, guardandovi in giro, giocando con la pochette o con la mano di lui, come vere dive. Mia Dolan, anche qui, insegna.

10. Infine, cercate qualcuno nella folla. Questo punto è dedicato alle single. Dopo esservi messe in pompa magna, sapere di buono ed essere le più sexy del locale ecco… incontrate lo sguardo dell’uomo che fa per voi. E andate all’attacco, lasciate la scia e fatevi ricordare per molto, molto tempo. Per le fidanzate il concetto è lo stesso: allontanatevi un attimo, andate a incipriarvi il naso in bagno. Poi tornate, e fate come detto sopra. La seduzione, alla fine, è un gioco da ragazze!