È solo gennaio e sogni di essere altrove? Viaggia con l’Acqua dell’Elba

Asfalto ghiacciato, nuvole di smog, il vento freddo spazza le strade, si insinua tra le case, clacson impazzano al semaforo verde.

È gennaio e le vacanze che vi siete ormai lasciati alle spalle non vi hanno regalato altro che un desiderio insaziabile di andare, partire… partire per dove?

Altrove.

Anche nelle più caotiche metropoli una giungla urbana la potrai scovare, un angolo tropicale, che ti farà pensare al mare…

Un abito da cocktail smeraldo e un capotto maculato ti faranno partire con il pensiero per quell’esotico viaggio desiderato e se vestissi anche la tua pelle del profumo del mare?

Dicevamo…partire per dove?

Altrove.



Per un luogo incontaminato, nel silenzio il fruscio della brezza marina tra il bosso e il ginepro, le magnolie in fiore, profumo agrumato di mandarino e bergamotto…

Non sempre serve un biglietto areo alla mano. Questa volta ti basta stare ad ascoltare, ad ascoltare una storia.

Acqua dell’Elba ti racconta l’essenza delle perle dell’Arcipelago Toscano. Pianosa, con i suoi aromi, i suoi colori simili allo smeraldo; Montecristo, con il suo fascino, mistero e distacco, quasi da sentirsi ‘altrove’, e l’Elba con i suoi segreti e trasparenze come quelle della sua ‘acqua’ cristallina.

Acqua dell’elba in un cofanetto simile ad un libro ha racchiuso tutte queste storie per farti brillare come uno smeraldo tra le pietre più grigie, per regalarti il ricordo del mare anche in inverno in mezzo al caos urbano e lontano dalla costa.

Le nuove creazioni di Acqua dell’Elba sono tre: Acqua, Altrove e Smeraldo. Il mio preferito?



Smeraldo. Un cocktail prezioso: gardenia, magnolia, cisto, cedro, mandarino, limone, bergamotto, geranio, legni di lentisco, bosso e ginepro.

L’ intensità di un momento racchiusa in un nuovo gioiello del mare. Un soffio di eleganza, morbido come il vento, racchiuso in uno scrigno di raffinatezza, stile e ricercatezza.

Parti anche tu per questo viaggio al sapore di mare, sapore di sale… Perché è sempre la stagione giusta per profumare di vacanze, di ricordi di mare.

Clara

