Profumo di Greenery

Secondo il sito ufficiale Pantone la tonalità Greenery è descritta come “rivitalizzante, una ventata di freschezza…frizzante…che richiama il bisogno di respirare aria pura, riossigenarsi e attingere nuova linfa. Greenery è il neutro della natura. Più le persone si sentono schiacciate dalla vita moderna, più forte è il loro desiderio innato di immergersi nella bellezza fisica e nella sua armonia intrinseca». E se un profumo dovesse rappresentarlo avrebbe la capacità di evocare esattamente queste sensazioni. Dovrebbe portare con sé un soffio di macchia mediterranea dagli aromi vitaminici di cisto, cedro e mandarino, limone, mergamotto, mescolati alla delicatezza dei fiori per integrarsi in modo non invadente nella città.

La fragranza Eau de Parfum Essenza di un’Isola Smeraldo di Acqua dell’Elba racchiude in un flacone questo mix magico di profumi, e rappresenta il corrispettivo perfetto del colore di cui tutti parlano. Ha un accordo ozonico che evoca quel desiderio di riossigenarsi, quelle sfumature boschive date dai legni di lentisco, bosso e ginepro che permettono di tuffarsi nella natura e rigenerarsi. È un profumo, che come il colore Greenery, rivela un’attitudine, uno stato d’animo proteso verso la ricerca di libertà e vitalità nella vita quotidiana.