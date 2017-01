Il mare d’inverno con Acqua dell’Elba: tre essenze tutte da vivere

La brezza che mi accarezza il volto, l’odore di mare che mi pervade ed una voglia immensa di immergermi tra le onde. Questo è per me il mare d’inverno.

Quel mare che contemplo giorno dopo giorno, come se non ne avessi mai abbastanza, che mi regala sensazioni di indescrivibile libertà ed una voglia d’estate che non conosce limiti.

Con Acqua dell’ Elba e le sue fragranze Acqua, Smeraldo e Altrove posso portare con me l’essenza del mare dovunque io voglia.

Acqua dell’Elba è il racconto di un arcipelago, di una terra, di un viaggio e di quel mare di cui non possiamo fare a meno, che desideriamo non ci lasci mai, nemmeno quando il gelo avvolge la nostra anima.

Tre essenze che ripercorrono tre microcosmi (l’isola d’Elba, di Pianosa e di Montecristo), tre meraviglie e tre emozioni tutte da vivere :

Acqua: una fragranza per lui e lei, dalle spiccate note di agrumi, Mirto, Alga marina e Muschio Acquatico. Un profumo leggero, fresco, che rievoca quella brezza marina capace di trasportare con sé intense note di sale.

Smeraldo: un profumo tutto per lei, elegante, morbido e prezioso come le note che porta con sè. Gardenia, Magnolia, Limone e Geranio vi avvolgeranno con un’allure raffinata e ricercata.

Altrove: un’essenza per lui, forte e decisa con sentori di Tabacco, Incenso, Ginepro e Cipresso. Note fuori dal tempo e oltre le mode che rimandano alla vera essenza maschile.

L’ odore del sale, la forza del mare e il fascino delle onde vi avvolgeranno per un’esperienza sensoriale senza precedenti.

Ho amato Acqua dell’Elba e la porterò sempre con me quando la lontananza dalla mia terra e dal mio mare si faranno sentire, quando vorrò essere avvolta dal quella fresca brezza e dalle quelle note per me così essenziali.

Ph. credits : Federica Ariemma