Acqua dell’Elba: l’essenza di un’isola

Buongiorno amanti della bellezza, dopo tanti giorni di attesa, ho finalmente avuto l’occasione di provare sulla mia pelle il profumo Acqua dell’Elba. In tanti me ne avevano parlato positivamente, ma non avevo avuto ancora modo di sperimentarlo. Questo profumo, dalle note fresche e floreali, esprime l’essenza dell’isola in quanto l’aroma marino prevale sulla coda tascata. Questa fragranza, Acqua mi ha impressionato per il suo tono e aroma, stregandomi con la sua dolcezza trasportandomi in un indimenticabile viaggio olfattivo.

Si tratta di un profumo adatto ad ogni occasione, che grazie alla sua intensità può essere indossato di sera per non passare inosservate, ma anche di primo mattino. Chi vi starà intorno non farà altro che essere attirato dalla gradevole fragranza che indossate, o almeno questo è ciò che è accaduto a me!