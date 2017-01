La poesia dei profumi artistici

I profumi artistici vanno oltre la bellezza perché nascondono una forma di intimità, una forma di mistero e una forma di follia. Ti accarezzano la pelle come fossero soffi delicati e leggeri. Ogni volta che guardo un profumo, la carezza si rinnova e le sensazioni diventano storie da raccontare.

Una percorso artistico per pochi eletti, un mondo di nicchia che appartiene ai poeti di un’altra dimensione, quelli che con l’olfatto danno vita a poesie di fluidi che noi umani chiamiamo semplicemente “profumi” per farci capire, ma che profumi non sono. L’Alta profumeria non è solo francese. Da lì nasce tutto, l’alchimia, la ricerca della quintessenza della vita.

Note di testa, di cuore, di fondo per raccontare una storia prima di essere un odore, un fluido, un profumo. Una concentrazione di note che insieme formano un’arte, quella che apre le porte della memoria. Per un viaggio verso la libertà, verso l’infinito. Un profumo non è un vestito che ci deve stare bene addosso, un profumo è la nostra stessa pelle. Un fluido che si deve mescolare agli odori naturali del nostro corpo. E’ quel processo naturale che scorre sulla nostra pelle alla ricerca di noi stessi. Naturale, perché la profumeria artistica seleziona solo materie prime di alta qualità, produce quantità limitate di fluidi a prezzi elevati in contenitori essenziali, contaminati solo dalla celebrazione dell’arte dell’olfatto.

Tra genio e sregolatezza, tra finzione e realtà, tra poesia e alchimia, tra poesia e pazzia i nasi sono artisti che ultimamente sono riusciti a collocarsi abilmente con eleganza, stile, classe e raffinatezza nel mondo della così detta “profumeria olfattiva artistica”. Spazi olfattivi dove si raccontano storie e dove c’è cultura. Dove non ci si spruzza addosso la chimica artificiale ma col naso ti ubriachi di poesie, con la mente viaggi verso mondi sconosciuti quelli della tua memoria e oltre. Con gli occhi scopri la creatività allo stato puro.

Angela Pavese

imperfecti.com

ph Claudio Santi