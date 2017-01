Acqua dell’Elba: la fragranza del mare d’inverno

Acqua, Smeraldo e Altrove, ci portano in un viaggio alla scoperta dell’Essenza di un’Isola, l’isola d’Elba da cui nasce l’ispirazione di una fragranza inconfondibile, la celebre Acqua dell’Elba. Il profumo del mare che affonda le sue radici proprio nell’essenza di un’isola e proprio per rafforzare questo legame, un percorso narrativo in più volumi, una confezione sotto forma di libro per carpire l’autentica artigianalità toscana di Acqua dell’Elba.

Amo il mare, vivo in una città in cui il mare è il cuore pulsante anche d’inverno, per questo adoro questa fragranza che porta con se le sue note, come quelle delle isole dell’Arcipelago Toscano da cui nasce Acqua dell’Elba. Acqua, Smeraldo ed Altrove sono le nuove fragranze create da Acqua dell’Elba. Tre manufatti, tre essenze, tre ispirazioni.

Ho provato il cofanetto Acqua contenente un Eau de Parfum 100 ml ACQUA, una confezione da 15 ml di SMERALDO e una da 15 ml. di ALTROVE.

Acqua si ispira ad una caletta isolata. Attorno niente altro se non il mare, il sole e la leggera brezza marina che trasporta delicate note di Sale, Agrumi, Alga Marina, Fiori di Mirto e Gelsomino, Legno di Cedro, Muschio Acquatico e Bacche di Mirto. Un profumo adatto sia per lui e che per lei.

Smeraldo è il mio preferito! Racchiude la preziosità di un momento in un nuovo gioiello del mare. Un soffio di eleganza, morbido come il vento che ci accarezza alla vista di un’incanto.

Un profumo femminile creato con le note di: Gardenia, Magnolia, Cisto, Cedro e Mandarino, Limone, Bergamotto, Accordo Ozonico e Geranio, Legni di Lentisco, Bosso e Ginepro.

Altrove è un profumo maschile ricco di fascino e mistero. Qui, altrove, nasce la forza di un uomo. Fuori dal tempo e oltre le mode, in un viaggio alla riscoperta della natura del sé. Dalle note di: Ginepro, Cipresso e Iris, Gelsomino, Rosa, Sentori di Cuoio e Tabacco, Legni e Resine di Macchia Mediterranea, Sentori di Incenso e Bacche di Corbezzolo.