Se anche voi siete alla ricerca di idee regalo Natale last minute che rimangano nel cuore di chi li riceve, leggete questi suggerimenti che vi proponiamo in quest’occasione.

Ebbene sì, anch’io sono arrivata all’ultimo momento per quanto riguarda i doni da fare nel periodo più bello dell’anno. E ovviamente sono alla ricerca disperata di idee regalo Natale che, anche se sono last minute, siano originali. Avete presente quel dono che entusiasma chi lo riceve? Ecco quello è il più bel presente di Natale che si possa fare. Ma quali sono i regali perfetti per questo Natale 2016 da fare alle nostre mamme, sorelle, amiche e colleghe? Ho deciso di fare una piccola inchiesta e ho girato questa domanda a molte amiche e lettrici. Grazie a loro, oggi vi propongo una lista molto interessante che riguarda non solo il mondo beauty.

Idee regalo Natale 2016 per le appassionate del beauty: Mia nonna diceva che per essere un Natale perfetto doveva ricevere come regalo un profumo. E quest’anno io ho avuto la fortuna di fare una bellissima esperienza. Grazie all’Accademia del profumo, che mi ha coinvolto in moltissime iniziative, sono stata nella giuria per la scelta delle fragranze del 2016. Avrò scelto bene? Lo sapremo molto presto! Intanto vi suggerisco tre dei profumi che ho amato di più quest’anno:

J’adore parfum di Dior che ancora una volta ci “confessa” la passione che aveva Christian Dior per i fiori. Perfetto per le donne che amano essere femminili, sofisticate e glamour.

The scent parfum di Coach immaginato per la donna dallo spirito libero che ama essere unica ed autentica.

Missoni Eau de Toilette che rende omaggio alla donna sensuale ed esuberante che vuole comunque essere sempre femminile.

Se anche voi avete amiche beauty addict che amano le palette di ombretti, quella che vi propongo è davvero unica. Si tratta di The Essentials Palette Yeux Maquillage & Huile Confort Lévres di Clarins in edizione limitata e disponibile solo presso la Coin e La Rinascente. Le sue bellissime tonalità si ispirano al fiore di Bixa orellana, il cui frutto è tradizionalmente utilizzato per truccarsi dalle comunità indigene dell’Amazzonia.

Tra le idee regalo Natale 2016, non possono mancare le deliziose confezioni natalizie con rossetti e matite abbinate di puroBio cosmetics. Questo marchio è amato soprattutto da chi vuole solo makeup bio e anche quest’anno ha proposto la personalizzazione dei cofanetti.

Se invece volete regalare cosmetici che oltre ad essere ottimi, siano anche “vestiti” di Natale, vi suggerisco la collezione in limited edition Velvet Passion di Kiko Milano. Rossetti, eyeliner, mascara, Bronzer & Highlighter 2-in-1, blush Double Colour, creme e un profumo presentati nelle confezioni disegnate dal geniale designer Ross Lovegrove.

E per le appassionate beauty più girly? Il kit Girl o’clock rock in edizione limitata con 12 amatissimi prodotti Benefit cosmetics, è il regalo ideale. Basterà aprire la confezione fatta a libro per tornare bambine grazie alle tante sorprese che ci sono dietro ad ogni porticina.

Un gioiello per comunicare con il cuore un bellissimo augurio: State pensando alle amiche più fashion? Per loro un anello unico, che comunichi tenerezza e ricordi delicati dell’infanzia, sarà perfetto. Quello di Tous che vi propongo ricorda il dolcissimo orsetto di peluche legato a tanti momenti felici, che abbiamo vissuto nella nostra infanzia.

Se invece preferite un’orologio romantico vi suggerisco quelli di Didofà. Gli unici capaci di raccontare una storia attraverso i loro disegni in 3D.

Abbiamo pensato a tutte? Forse sì, ma se volete un’idea in più, accompagnate i vostri doni con una bottiglia di Asti docg, lo sapevate che è il più amato dalle donne? Io l’ho scelto perché amo il dolce gusto di condividere, mentre si brinda a questo Natale 2016.