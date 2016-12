Idee regalo Natale: il profumo delle feste

Se siete ancora alla ricerca del regalo di Natale giusto, con un profumo andate sul sicuro. Il regalo prezioso per la mamma? O l’oggetto del desiderio per l’amica modaiola? Basta scegliere. Il Natale poi è l’occasione per avere le fragranze griffate nei cofanetti deluxe.

Fiori d’arancio e gelsomino stephanotis, il fiore della felicità sono gli ingredienti del cofanetto Chloé Love Story. Una love story floreale, fresca e sexy. Il cofanetto contiene l’Eau de Parfum nel formato da 50ml e un latte per il corpo da 100ml.

La composizione Tom Ford Velvet Orchid ha in serbo la fragranza must have di quest’anno. Petali freschi e note animalier racchiuse nell’iconica bottiglia di vetro scanalato di Black Orchid in una nuova tonalità di viola intenso. Insieme al profumo trovate la Tom Ford Velvet Orchid Hydrating Emulsion, un’emulsione per il corpo dalla texture satinata e ricca che offre una fluidità sensuale al tocco.

Un regalo all’insegna della sensualità? Sì è la quintessenza dello stile Armani, tra sensualità ed emozione. La confezione natalizia Sì Giorgio Armani comprende il famoso Sì Eau de Parfum, un chypre reinventato declinato sugli accordi di nettare di Cassis, Chypre moderno e Legno biondo muschiato. Il cofanetto è in un astuccio dorato con un interno di velluto, un involucro prezioso per questa fragranza simbolo della Maison, proposta insieme a un gel doccia delicatamente profumato Sì.

Il nero sta bene su tutto. Il cofanetto profumo donna Yves Saint Laurent Black Opium sfoggia il colore simbolo del rock, sinonimo di un nuovo mood metropolitano. All’interno del cofanetto regalo troviamo la versione Black Opium Eau de Parfum da 50 ml. Ma anche un Mascara Volume Effet Faux Cils. E un Rossetto Pur Couture, entrambi in formato mini. Perfetto per le make up addicted.

Volete puntare su un classico per lei e per lui? Nel caratteristico giallo Acqua di Parma, un coffret per tutti gli appassionati della fragranza simbolo del marchio dal 1916: Colonia. La selezione comprende l’Eau de Cologne da 100ml nell’intramontabile flacone Art Déco. Insieme al Gel Bagno Doccia e alla Crema Corpo alla Colonia, entrambi nel tubo da 75ml. Tre modi diversi per concedersi ogni giorno le note fresche e agrumate di un profumo, che è perfetta espressione di stile italiano.

Le note floreali di Burberry esprimono lo stile british contemporaneo. All’interno della confezione natalizia dell’iconico profumo troviamo l’Eau de Parfum da 50ml e il latte per il corpo nel formato da 75ml.

Un regalo extra lusso? Il cofanetto Jimmy Choo è sinonimo di eleganza e femminilità. Un oggetto del desiderio in versione natalizia, che comprende un’Eau de Parfum 60 ml e un Latte profumato per il corpo 100 ml.

Una vera e propria cascata d’oro per CK one gold, la versione di Natale del profumo firmato Calvin Klein. Un fragranza corposa dalle note intense. Per lei e per lui. E anche questo caso i destinatari del vostro regalo non rimarranno delusi!

Alla prossima!

Francesca – Vogue and the City