5 Profumi sensuali e avvolgenti per l’Inverno

Un buon profumo è sempre un regalo di Natale apprezzato e una coccola invernale che possiamo concederci nello stress di queste gelide giornate tra una corsa al regalo e l’altra. Oggi vi mostro alcuni profumi sensuali e avvolgenti che vi potranno stupire e rendere la vostra giornata bellissima e profumatissima o che potranno fare felice una persona speciale.

C’è chi trova il profumo della vita e poi ci sono quelle come la sottoscritta che amano inebriarsi e accompagnare le giornate con il profumo della stagione e del mood del momento.

Vediamo una selezione di cinque profumi sexy e avvolgenti per questo inverno e per i vostri regali di Natale:

Eisenberg J’Ose: Intramontabile, sensuale e provocante è la fragranza creata nel 2000 da José Eisenberg. Bastano due gocce per farvi sentire subito più sexy e il vostro profumo rimarrà impresso nella memoria di chi vi abbraccia.

Zadig & Voltaire This is Her: Se siete alla ricerca di un profumo dolce ma non troppo e che allo stesso tempo vi faccia innamorare al primo assaggio, correte a spruzzarvi questo perché è una delizia per i sensi e assolutamente il profumo perfetto per questa stagione invernale. Una fragranza sensuale, genuina e floreale con un mix di gelsomino arabo, pepe nero, castagne e vaniglia.

L’Occitane Arlésienne: Una fragranza nuova ispirata alle donne di Arles nella bella e colorata Provenza francese. Il profumo perfetto per chi ama le note fiorite e muschiate ma con un pizzico di impetuoso calore regalato dai fiori di cumino. Un profumo così particolare e seducente che vi saprà ammaliare con le sue note tenere, fiorite e straordinariamente sensuali.

Kiko Velvet Passion: Un profumo Limited Edition con un forte appeal magnetico da sfoggiare in queste feste natalizie. Legni fioriti e prezioso oud orientale ricordano un momento magico e intenso come uno sguardo penetrante che rapisce. Un profumo che sublima la bellezza e l’essenza stessa della sensualità.

Nashi Argan L’Essenza: Un vero e proprio elisir di sensualità e autostima creato dalle stesse amanti del brand che hanno scelto le note olfattive per il primo profumo Nashi Argan. Al suo interno note orientali rendono tutto più magico, accattivante e quasi ipnotico. La fragranza si apre con note vivaci e fruttate con un cuore fiorito di gelsomino, Rosa Centifolia e Ylang Ylang, ma il culmine della sensualità la si raggiunge con le note avvolgenti di Argan, Sandalo, Ambra e Vaniglia

Vicky❤️