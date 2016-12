Natale: i profumi gioiello per Lei

Il countdown fino a Natale è ormai iniziato e ancora non hai idea di cosa regalare alla mamma o all’amica del cuore?

Tra le tante idee regalo per Natale un buon profumo è sempre una bella soluzione, magari non così originale, ma sicuramente sempre gradita.

L’importante è scegliere una bottiglia preziosa, adatta al clima di festa dove l’imperativo è brillare: tanto oro, argento, strass e stelline, nel packaging o nella forma della bottiglia stessa. Il profumo così diventa un vero e proprio gioiello, un regalo trendy, perfettamente in linea con i diktat dell’inverno 2016, che vuole luccichini e bagliori metal ovunque, dall’abbigliamento, agli accessori, ( scarpe, borse, fermagli), al make up, per brillare come una stella del firmamento.

Ho scelto i profumi gioiello da mettere sotto l’albero per Lei, bellissimi e ovviamente buonissimi!

Buon Natale!