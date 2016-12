A Natale aggiungi un tocco parigino a tavola

Senza arrivare a imbandire un banchetto con tanto di ostriche, foie gras & Co. basta anche solo un dolce della tradizione francese e voi che indossate una fragranza con quel je ne sais quoi, per vivere a pieno lo spirito Parisienne. La sera del Reveillon, la vigilia di Natale, provate una delle tre ricette che vi proponiamo, sono ispirate a tre fragranze della famiglia La Vie Est Belle di Lancôme e reinterpretate da La Pâtisserie de Rêve di Milano. Saranno la garanzia del vostro successo come reine del Reveillon.

1 -LA BÛCHE è un dolce della classica tradizione natalizia francese reinterpretato con gli aromi dolci e avvolgenti della fragranza gourmand La Vie Est Belle Eau de Parfum Intense di Lancôme. Su una base di pasta frolla alla nocciola trionfa un rollè di biscotto morbido, crema pasticciera al ribes nero e chantilly al bergamotto.

La ricetta (per 12 persone)

Pasta frolla

120 gr di burro

80 gr zucchero a velo

50 gr polvere di nocciola

2 gr di sale

1 gr scorza di limone

200 gr farina

1 uovo intero

Impastate tutto (secondo il procedimento della pasta frolla del Clafoutis riportato sotto) e cuocete la pasta di spessore 5 ml in uno stampo di forma rettangolare nel forno pre-riscaldato a 165°C per 15 minuti. Fate raffreddare.

Il biscotto morbido

6 uova

12 gr miele

125 gr farina

150 gr zucchero

1/2 bacca di vaniglia

4 gocce di essenza di fiori d’arancio

Montate tuorlo, zucchero e bacche di vaniglia eliminando i grani, quando avrete un composto abbastanza compatto aggiungete il miele e la farina setacciata. Unite gli albumi montati a neve e mescolate, dovrete ottenere un consistenza simile a quella dell’impasto del pan di Spagna. Aiutandovi con una spatola stendete il composto dello spessore di 5 ml in una teglia rettangolare con carta da forno e cuocete per 15 o 20 minuti in forno pre-riscaldato a 160°C.

La crema di ribes nero

200 gr di purea di ribes nero

25 gr di panna

1 gr di vaniglia

2 tuorli

45 gr di zucchero semolato

10 gr di amido di mais

10 gr di farina

80 gr di burro

2 fogli di gelatina da rinvenire con 25 gr di acqua

20 gr di mascarpone

12 gr di liquore di cassis

Procedete come per la crema pasticciera classica, ma al posto del latte usate la purea di ribes nero, che potete comprare già pronta o fare in casa. In questo caso cuocete dei mirtilli in padella fino che non rilasciano acqua, setacciate il tutto per separare le bucce dalla polpa. Per completare la crema pasticciera al ribes rigenerate in acqua fredda, fino a che non si ammorbidiscono, i fogli di gelatina poi uniteli alla crema ancora calda. Aggiungete mascarpone, liquore di cassis portato a bollore per 1 minuto e burro. Lasciate raffreddare per 2 ore.

La crema di ribes per decorare

Unite 300 gr di panna a 50 gr di crema pasticciera di ribes nero.

La crema chantilly al bergamotto

145 gr di panna

35 gr di zucchero

zest di 1/2 bergamotto

250 gr di panna

Mettete in infusione 145 gr di panna con la scorza di bergamotto grattata, lo zucchero e lasciate macerare per 5 minuti a temperatura 50ºC. Poi aggiungete il resto della panna e lasciate raffreddare in frigo per 1/2 ora. Montate il tutto.

La preparazione della Bûche.

Sul biscotto morbido adagiato su carta forno spatolate uno strato di 3 ml di crema chantilly al bergamotto. Poi fate una riga di crema di ribes nero a 2 cm dal bordo del lato lungo del biscotto e proseguite con tre righe di marmellata d’arancia intervallate da fettine di pera ammorbidite in forno. Arrotolate la base partendo dalla striscia di crema di ribes e chiudete il rollè che adagierete sulla base di pasta frolla alle nocciole. Decorate a piacere con crema chantilly al bergamotto e crema di ribes.

2- FLORALE CAKE è un plumcake che ricorda i profumi di un giardino parigino, aromatizzato con essenza di gelsomino, mimosa e insaporito con frutti di ribes nero, lo stesso mix fresco e femminile de L’Eau De Toilette Florale La Vie Est Belle di Lancôme.





La ricetta per due cake (per 8 persone)

180 gr di uova

250 gr zucchero semolato

sale q.b.

100 gr di panna

12 gr di rum

150 gr di burro

200 gr di farina

1 bustina di lievito in polvere

15 gr di ribes nero

40 gr di pera decana

2/3 gocce di essenza di gelsomino

Mescolate in un robot da cucina farina, lievito in polvere, zucchero e sale. Aggiungete poi uova, panna, rum ed essenza di gelsomino, mixate il tutto per circa 3 minuti e infine aggiungete il burro fuso a 50ºC. Versate nel composto il ribes nero, senza rametti, la pera tagliata a lamelle e precedentemente saltata in padella con del burro. Riempite lo stampo (14 cm x per 7 cm) per circa i 2/3 e infornate a 170°C.

La bagna per insaporire

50 gr di acqua

50 gr zucchero semolato

10 gr di rum

1 goccia di essenza di mimosa

Portate a ebollizione acqua e zucchero poi aggiungete il rum e l’essenza di mimosa. Versate lo sciroppo sul dolce caldo appena sfornato e ribaltato. Decorate con fiori di gelsomino e pere essiccate al forno.



3- CLAFOUTIS AL PROFUMO DI IRIS è un delizioso dolce insaporito da frutti annegati nell’impasto, in questa versione ha un cuore di pasta di mandorle, delicatissimo, e il profumo inconfondibile dell’ iris, come la classica fragranza Eau de Parfum La Vie Est Belle di Lancôme, il distillato di felicità da indossare a Natale.



Ricetta per 6 persone

La pasta frolla

120 gr di burro

80 gr di zucchero a velo

25 gr mandorle tritate

2 gr di sale

1 gr di scorza di limone

200 gr di farina

1 uovo intero

Su un tavolo lavorare con le mani farina e zucchero, polvere di mandorle e sale, al centro aggiungete le uova e la scorza di limone. Ammorbidite il burro e impastate. Lasciate riposate la pasta in frigo per 1 ora, poi stendetela dello spessore di 2,5 ml in uno stampo imburrato e infornate a 165 °C per 7/8 minuti. Deve rimanere chiara e non imbiondire.

Il composto

500 gr di panna

300 gr di pasta di mandorle

4 uova

150 gr di farina di mandorle

6 tuorli d’uovo

30 gr di farina

15 gr di latte di cocco

2 gocce di essenza d’iris

Scaldate la pasta di mandorle nel microonde poi versatela in un robot da cucina per mixarla con le uova, la panna e tutti gli altri ingredienti rimasti, da unire poco per volta. Versate il composto fino all’orlo sulla base di pasta frolla che avrete precedentemente cotto e poi riempito di cubetti di pera saltati in padella, e sfumati con liquore di pere, e delle more intere (per 150 gr di pere cosiderate 5/6 more). Infornate il clafoutis a 165°C per circa 20 minuti.