Lady Million Privé: il nuovo edp by Paco Rabanne

Ultimamente, ricevo molti messaggi per dare suggerimenti riguardo ai regali di Natale, soprattutto per amiche e fidanzate. Io che sono un’amante del beauty e dei profumi faccio ricadere la mia scelta quasi sempre su questo settore perchè è quello che conosco meglio. Regalare un profumo a chi non si conosce davvero bene non è indicato. Ma se stiamo parlando di una persona a noi vicina, sapremo sicuramente riconoscere i suoi gusti. Il profumo perfetto per una ragazza che ama farsi notare, a cui piacciono le fragranze riconoscibili ed intense è il nuovo eau de parfum by Paco Rabanne: Lady Million Privé.

Paco Rabanne aggiunge alle iconiche fragranze One Million e Lady Million l’aggettivo Privè. Aggettivo che sta ad indicare quel tocco in più che li rende caldi ed intensi.

Le note di Lady Million Privé si aprono con un bouquet fruttato che unisce la dolcezza della vaniglia al lampone. I sentori orientali invece, sono sapientemente inseriti nelle note di fondo mixando l’intensità del patchouli alla fava di cacao. L’accordo orientale fruttato è molto particolare, e lo amo proprio perchè evoca una sensualità mai scontata. Mi piace anche perchè dura tantissimo: se lo spruzzo al mattino, lo sento fino a sera. Sulla pelle, sui capelli, sui vestiti: la sua scia mi inebria tutta la giornata. Anche il flacone di questa fragranza è molto speciale: la sua forma a diamante, i suoi colori caldi e lussureggianti lo rendono un perfetto e prezioso oggetto del desiderio.

Provatelo, non ve ne pentirete!