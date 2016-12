L’energia dello smeraldo, la forza della natura addosso

Se credete nel potere dei colori e dei cristalli, lo smeraldo sarà un punto fermo nella vostra ricerca di proprietà terapeutiche naturali.

Nel regno della cromoterapia, l’energia di colore verde rappresenta la forza della natura e infonde nel mondo la sua positività proprio attraverso le piante, gli alberi, le meravigliose sfumature del mare (vi siete mai chiesti perché “immergersi nella natura” produca sempre effetti così benefici a livello psicofisico?) .

Un’energia che agisce insieme al chakra del cuore, esortando ad avere rispetto per tutte le forme di vita e a vivere con più amore e armonia.

Per queste ragioni, anche in tema di cristalloterapia, i cristalli di smeraldo naturale sono ritenuti in grado di stimolare azioni positive e tenere lontane le espressioni di negatività.

Questo minerale è inoltre considerato la pietra del successo e dell’abbondanza, capace di far leva sulle emozioni più profonde e suscitare sentimenti di speranza, lealtà, gentilezza, bontà e amore. Non per nulla, sono comunemente di smeraldo anche gli anelli di fidanzamento, proprio a richiamare le forti vibrazioni amorevoli che caratterizzano tale pietra.

Una nuova prosperità a tutti i livelli può quindi essere il risultato naturale del portare con sé uno smeraldo o indossarne il colore. Ma c’è anche un altro modo, prettamente olfattivo – e quindi in stretto contatto con i meccanismi cerebrali delle emozioni – per circondarsi della sua energia positiva. Si chiama Smeraldo ed è l’eau de toilette della nuova Collezione Essenza di Un’Isola di Acqua dell’Elba. Una fragranza che richiama in sé la preziosità del mare attraverso un soffio di eleganza morbido come il vento. Nella formula di questo suggestivo profumo femminile spiccano Gardenia, Magnolia, Cisto, Cedro e Mandarino (testa), Limone, Bergamotto, Accordo Ozonico e Geranio (Cuore), Legni di Lentisco, Bosso e Ginepro (Fondo).

Un inno alla forza del mare e della natura, espressione di bellezza, armonia, vita.