Lo sapevate che l’essenza del profumo arriva dritta dritta ai recettori del nostro cervello evocando sensazioni precise e condizionando il mood e lo spirito? I profumi, infatti, hanno il potere di essere molto evocativi e ‘ispirazionali’: energizzanti, seducenti, rasserenanti… Mai sottovalutarne l’impatto sul nostro umore!

Proprio per questa ragione, sappiamo bene che ogni stagione porta con sé fragranze diverse: per l’estate si punta su profumi leggeri, freschi, frizzanti e dinamici, mentre per la stagione invernale il discorso cambia.

Le basse temperature, il vento, la necessità di coprirsi con strati di vestiti stimolano a una ricerca di fragranze più avvolgenti e persistenti, che scaldino testa e cuore. Infatti, molti studi dimostrano che in questo periodo dell’anno si tende anche a scegliere profumi che infondano armonia, serenità, relax e comfort.

Profumi che lascino la scia, che durino nel tempo, che impregnino le sciarpe, i colletti dei cappotti, i maglioni, i pigiami. Profumi che siano l’estensione di noi stesse e che denotino, allo stesso tempo, una sensualità rassicurante, che risveglino i sensi, ma pigramente, come quando ci si stira nel letto prima di ricevere il bacio del buongiorno.

Come Ever Bloom Eau De Toilette di Shiseido, una fragranza che resta inalterata nel tempo grazie a una struttura non più piramidale ma ‘round shape’. Due sono gli accordi su cui si costruisce: Luminosità, caratterizzato dalle note fresche e naturali della peonia e dell’osmanto e Presenza, che racchiude helvetolide musk e fiori d’arancio. Due accordi che desiderano rimandare all’immagine di una donna radiosa, positiva, seducente e accogliente.

Un consiglio per far durare i profumi più a lungo? Spruzzateli nei punti del corpo più strategici, ovvero quelli più caldi, dove pulsa il sangue: dietro l’orecchio, nell’incavo del braccio, alla base del collo e sui polsi. E, se avete voglia di addormentarvi tra dolci note, non dimenticate di spruzzarne (poco) sui cuscini poco prima di andare a letto!