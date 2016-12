Ever Bloom Shiseido, la mia fragranza irrinunciabile!

Ogni profumo incarna un’emozione che ci accompagna ogni giorno lasciando un segno indelebile del nostro passaggio.

Ever Bloom Eau de Toilette è la nuova fragranza firmata Shiseido, racchiusa in una preziosa boccetta, effetto ghiaccio, che lascia intravedere il suo delicato e femminile color rosa.

Come sapete amo i profumi, non esco mai di casa senza aver prima fatto due spruzzi ai lati del collo e sui polsi. Un piccolo capriccio che mi concedo è profumare i miei foulard così da associare ogni fragranza ad una giornata e a diverse emozioni che posso rivivere ogni volta.

Ever Bloom Eau de Toilette Shiseido ha un cuore di Fiore d’Arancio e Gardenia, accompagnato da un bouquet di fiori come: fiori di Loto, Rosa e Ciclamino, in una parola…favoloso!

In queste ultime settimane è stata la fragranza che mi ha accompagnata nel tran tran di tutti i giorni ma anche nelle uscite insieme alle amiche o con la mia dolce metà. Se cercate un profumo delicato, femminile e sensuale come un fiore racchiuso nel ghiaccio, Ever Bloom Eau de Toilette è perfetto per voi!