Shiseido: un profumo come arma vincente

Vi è mai capitato di entrare in un luogo, in un ristorante, in un negozio, di sentire un profumo e di avere la percezione di un ricordo?

Oppure di associare un particolare odore ad una persona?

È una cosa che mi piace da impazzire, spesso mi capita di ricordare l’infanzia o di riportare alla memoria persone a me care passando magari semplicemente davanti a una profumeria.

Per questo tutti gli anni quando organizzo i regali di Natale e comincio ad impacchettarli, spruzzo un po’ del mio profumo sulla carta regalo, in modo tale che il pacchetto sprigioni il mio odore, il mio ricordo.

Il Natale si sta avvicinando e per quest’anno ho scelto di utilizzare la nuova fragranza Shiseido Ever Bloom Eau de Toilette, un concentrato di femminilità ed eleganza.

E voi come lasciate il vostro segno?

Alla prossima!

LA VOSTRA CLAUDIA

www.claudiasartorelli.com