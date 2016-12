Dolce sensualità con Ever Bloom di Shiseido

Fin da bambina ho sempre amato sentire la dolce scia del profumo di mia madre che si spostava con lei da una stanza all’altra della casa. Ho sempre visto il profumo come un’arma preziosa e seducente per lasciare il segno, ovunque si vada.

Ora che sono cresciuta la ricerca della fragranza perfetta continua. Amo i profumi dolci, avvolgenti e quelli floreali. Shiseido ha creato una Eau De Toilette chiamata Ever Bloom, un nome perfetto per un mix di ingredienti unici che regalano a chi lo indossa una grande consapevolezza di sé e della propria presenza in ogni luogo.

Come lasciare il segno? Non esco mai senza vaporizzare almeno 3 volte quest’essenza: due volte su entrambi i polsi e la terza sul collo. Molto spesso però, soprattutto per le occasioni importanti come natale o capodanno, mi piace lasciare un segno non solo su di me, ma anche sui vestiti che indosso, spruzzando Ever Bloom sul mio abito da cocktail party natalizio come anche sui biglietti di Natale. Cosa c’è di più romantico e profondo del poter percepire e immaginare la presenza di una persona che amiamo solo attraverso il suo profumo? La trovo una cosa dolcissima…Ever Bloom è la classica fragranza che non stufa mai: ha la dolcezza dei fiori, mixata perfettamente con un aroma sensuale, unico e sofisticato. E a voi? Piace lasciare il segno?

Un abbraccio,

Elisabetta Pistoni