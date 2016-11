Il gioco delle coppie, famose

Ricordate quel programma televisivo vero cult anni ’80, Il Gioco delle Coppie? O l’altro, sempre di quell’epoca, Tra moglie e marito. Beh, in entrambi i casi protagoniste erano coppie, da formare seduta stante nel primo caso (una specie di Tinder ante litteram), già formate e da testare nel loro affiatamento nel secondo caso. Ci siamo divertiti a riproporre in una certa misura quella dinamica, individuando alcune coppie famose, italiane e non e cercando di scovare il loro punti di forza, ciò che li tiene uniti, quello che potrebbe essere il loro punto di incontro o il motivo per cui stanno insieme anche se nulla ma proprio nulla paia accomunarli. Alcune resistenti a tutto, altre più recenti e ancora da scoprire e “testare”, altre così perfette nell’intesa e nella fisicità da suscitare qualche sospetto e altre ancora così inossidabilmente unite da apparire una holding più che una coppia. Come i coniugi Beckham, che hanno costruito un impero grazie alla loro storia, che comunque appare autentica, a distanza di tanti anni e di quattro figli. Ci sono poi quelle che pur destando alcuni dubbi, trovano dei punti in comune nell’impegno civile, come i Clooney o i più recenti Fedez e Chiara Ferragni… è amore vero? Mah…

Che dire poi delle presidential couples, gli Obama che ci mancheranno tanto, così normali al di fuori del ruolo da destare una sana invidia (pensate che alla Casa Bianca oltre che la first lady ha abitato per otto anni anche la first suocera di Barack) e i nuovi inquilini, i Trump che, al contrario, ci si domanda cosa li tenga insieme. La risposta pensiamo di conoscerla, ma… quanto ci mancherai Michelle! Che dire poi della coppia regina del trash: i West-Kardashian, che hanno condotto a vette talmente sublimi il concetto del bling bling trash da avere oltrepassato il trash divenendo essi stessi una categoria sociologica. Altre ancora affiatatissime da suscitare invidia, come Colin Firth very british e l’italiana Livia Giuggioli, regali come i reali veri d’Inghilterra o i Borromeo-Casiraghi, gli sportivi come Pellegrini-Magnini e i bellissimi oltre ogni misura come i Bundchen-Brady.

